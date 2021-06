HB Køge klar til første kamp

Efter fem træningsdage sender trænerduoen Daniel Agger og Lars Jacobsen for første gang deres HB Køge-hold i kamp onsdag aften, når Rønne IK fra københavnsserien er modstander på træningslejren på Bornholm.

RIK ligger i den tunge ende af nedrykningsspillet, så modstanderen synes mere end overkommelig for HB Køge, der kommer med alle mand og sender alle i spil til 45 minutters kamp i den udstrækning, det kan lade sig gøre.

Nu skal træningslejrens fokuspunkter testes for første gang.

- Vi skal bruge kampen til det, vi har trænet, og det handler om den måde, vi gerne vil presse på, vi vil spille bolden op ad banen på, bevægelserne, energien og villigheden til at bevæge sig for hinanden. Kommunikationen skal også være der, og alle elementerne går igen og igen i træningen. Vi har lagt nogle elementer ind omkring vores pres, vores genpres, vores omstillinger og vores generelle struktur, og det vil vi gerne se, siger Lars Jacobsen efter onsdagens taktiske træning på Bornholm Brand Stadion.

- Der kommer også en masse fejl fordi mange spillere spiller ude af deres normale position, men det tager vi med. Kampens resultat er ikke lige meget. Vi skal vinde den kamp, og der er konkurrence-elementer i alle vores træninger, så det er ikke lige meget, om vi taber eller vinder mod Rønne. Vi skal vinde den kamp, og så kigger vi på alle elementerne i kampen, siger Jacobsen.

Rønne IK er en let forret i forhold til, hvad der venter søndag eftermiddag i Malmö på vej hjem fra træningslejren. Her står et af Allsvenskans helt store klubber klar på egen arena, men et par timer forinden har samme Malmö mødt FC Midtjylland, så svenskerne sender også alle deres spillere i kamp i forskellige opstillinger ud udgaver.

- Der bliver det anderledes for os, og der tuner vi lidt mere ind på et startopstilling, for så mange kampe har vi heller ikke at gøre med. Det bliver en helt anden kamp, og den er i tankerne, så doseringen af spillerne frem mod den er vigtig. Vi prøver at bygge på fysisk, men vi er kun fem dage inde i opstarten. Vi har trykket spillerne hårdt de sidste tre dage, og de unge spillere har ikke holdt ferie endnu, og dem skal vi passe på, og andre spillere har heller ikke haft meget ferie. Vi undgår ikke skader, men de må helst ikke blive langvarige, siger HB Køge-assistenten.

Humør og spilleglæde har også været i fokus siden i fredags, og man skal ikke se meget træning for at fornemme et skift på den front. Det triste forår begynder så småt at fortone sig i bakspejlet.

- Vi er glade for udtrykket og den måde, spillerne tager imod det hele på. Der er godt humør og god energi i truppen, og der rammer spillene præcis det, vi gerne vil, siger Lars Jacobsen inden frokosten i klubhuset.

HB Køges næste to kampe:

Onsdag kl. 18.00: Rønne IK-HB Køge

Søndag kl. 17.00: Malmö FF-HB Køge