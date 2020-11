HB Køge-keeper på U21-landsholdet

- Vi vidste godt allerede dengang vi hentede Oskar, at han var inde i billedet omkring U21-landsholdet, og det var selvfølgelig også med i vores betragtning, og vi talte også med folkene omkring U21-landsholdet omkring det. Det er ikke en overraskelse for os, at han nu er med i truppen, siger HB Køge-direktør Per Rud til klubbens hjemmeside.