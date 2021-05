HB Køge kan sikre sig Champions League-deltagelse torsdag

Ovenstående overskrift er faktisk en lille modifikation af sandheden - men også kun en meget lille. For skulle HB Køge besejre Fortuna Hjørring torsdag, er det efterhånden omtrent 99,9% sikkert, at østsjællænderne er sikret en plads i næste sæsons Champions League.

Dette sikrer de to bedstplacerede hold i slutspillet sig nemlig. Og med en sejr vil HB Køge på førstepladsen, med fire kampe tilbage, være 12 point foran netop Fortuna på tredjepladsen - og i øvrigt have en målscore, der er minimum 10 mål bedre...

Så alt andet andet lige er sagen klar for Peer Lisdorfs udvalgte, og HB Køge-træneren er da også så udmærket klar over dette. Om end det ikke fylder mest lige nu:

- Vi kigger ikke nedad længere, for det er selvfølgelig guldkampen, der er den store målsætning nu. Men det er da klart, at kan vi slå Fortuna, kan vi krydse Champions League-pladsen af som et delmål. Og det vil da give noget ro, siger han propfuld af selvtillid på holdets vegne.

- Vi kommer nok til at gøre lidt lige som mod Brøndby; nemlig at stå i et lavt pres og så komme af sted i nogle omstillinger. For vi har nogle rigtig hurtige folk oppe foran i forhold til deres forsvarsspillere, siger Lisdorf.