HB Køge kan gå på juleferie med oprejst pande

HB Køge mangler stadig en del rent offensivt for at være et af de rigtig gode 1. divisionshold. For at være et hold med oprykkerpotentiale.

Til gengæld er det her ved udgangen af året meget svært at genkende det hold, som på få uger i september/oktober hele tre gange lukkede tre mål ind. Der er kommet en helt anderledes ro og selvtillid i HB Køges forsvar, og den del skal ikke mindst tilskrives tilbagekomsten af den bundrutinerede Eddi Gomes.