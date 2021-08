HB Køge i skadesmareridt

Ikke nok med, at HB Køge tabte lørdag eftermiddags kamp i Nykøbing Falster til Nykøbing FC, så blev endnu et par spillere føjet til den liste af skadede spillere, der snart ligner et helt hold.

Mod NFC måtte Oscar Buch udgå med smerter lige over venstre akillessene, og han haltede noget rundt bagefter, og forinden var Bruninho udgået - også ankelsmerter, og ny frygter man en brækket fod i HB Køge.

I forvejen var HB Køge på Falster uden skadede spillere som Lasse Petry (ude nogle uger endnu), Jonathan Flanagan (ude flere uger), Mathias Nielsen (måske flere uger), Jubril Adedeji (langtidsskadet), Martin Koch (snart i spil igen), Eddi Gomes (snart i spil igen), og så afsonede Mike Jensen den anden af to karantænedage fra udvisningen mod Hvidovre. Emilio Simonsen er også på vej, men er et stykke fra 90 minutters fodbold netop nu.

Masser af hovedbrud for HB Køge-trænerne Daniel Agger og Lars Jacobsen, der vred sig på plasticstolene undervejs i 1-3 nederlaget til NFC.

Fejl fulgte på fejl i forsvaret, og dem straffede et toptændt hjemmehold.

- Det var fortjent. Vi har haft nogle hårde uger, og vi kommer med en trup, der er udfordret og med mange unge spillere. Det er ingen undskyldning, men vi havde det hårdt stort set fra start. Hvis man taget fem-seks mand ud af ethvert hold, så får alle det svært.

Men er det en forklaring på Jeres modgang?

- En del af den, men vi skal præstere bedre i dag både i energien og i den gameplan, der er lagt. Men det er svært med en smal trup. Vi vil gerne være på forkant med det hele, tage initiativ og ville fremad, og det lykkedes fint i 1. halvleg, men vi forærer dem tre mål, og det er svært at gardere sig imod. Det handler om koncentration, og fejl sker i fodbold, men her er det helt basale fejl.

Hvordan skal I arbejde jer ud af det her med alle de skader?

- Flere er ikke i nærheden af at komme tilbage, nu er der to mere. Vi må arbejde med dem, vi har, og vi har en masse unge, der nu får spilletid. De unge er klar, og de ved, hvad det handler om. Nu er Mike tilbage, og så har vi da en mere.

Står du med et ønske om et par spillere udefra?

- Nej, sådan er det ikke. Vi bruger dem, vi har, og så må de unge køres ind. Det er jo ikke overbelastningsskader, men direkte slagskader og store skader, og det kan man ikke gardere sig imod. Det er bare noget lort, når truppen ikke er bredere.

Ligger du søvnløs efter sådan et nederlag?

- Jaaa, det tror jeg, og jeg er jo nødt til at kigge på, hvad vi kunne have gjort anderledes på bænken. Når man taber en kamp, så er der altid 1000 andre måder, man kunne have gjort tingene på. Vi skal kigge på de ting, vi kan gøre bedre, og det gælder også fra os trænere, og så skal den lukkes ned, så vi kan komme videre.

Hvad kunne I have gjort bedre?

- Vi kunne have accepteret, at vi ikke havde de spillere til rådighed, vi havde håbet og spillet anderledes taktisk og stillet og længere ned og arbejdet ud fra at være kompakte. Vi gjorde dem gode i dag, siger Daniel Agger åbent og ærligt, inden han kører hjemover med tanker om, hvad der nu skal gøres.