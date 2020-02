Liam Jordan - her mod de unge fra FCN - lagde op til mål samt skaffede et og misbrugte et straffespark. Foto: Jeppe Lodberg

HB Køge i ny uafgjort

Dét er i korte træk essensen af HB Køges træningslejr i tyrkiske Side nær Antalya, hvor de blå/sorte ikke ser ud til at nå at hilse på deres nye afrikanske holdkammerater og hvorfra Christian Overby kommer hjem med en ankelskade af endnu uvist omfang, mens det vil trække noget Jubril Adedejis ene baglår nok også på vej ud af flyveren.

- Generelt har vi valgt at spille mod gode hold, men det her var den bedste modstander af de tre. Individuelt var de også bedre end os. De var hurtige, og vi havde det svært i en-en situationerne.

- Men der var bestemt også gode perioder for os, og vi lykkedes med at skabe en del chancer, som jeg gerne ville. Og ja, vi fik scoret tre mål - og havde også et straffespark, som vi så ikke scorede på til sidst. Der var mange ting at være tilfreds med, og se hvem vi slutter af med på banen - de unge fik godt med spilletid og Jakob Johansson fik for første gang næsten en hel kamp, mens vi sparede på de rutinerede.