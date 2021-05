Stephanie Ribeiro (th.) scorede kampens enlige mål i Thisted. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

HB Køge holdt fast i førstepladsen

Sport DAGBLADET - 16. maj 2021 kl. 19:42 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Før søndagens sluspilskamp mellem FC Thy/Thisted og HB Køge var der ikke mindre end 20 points forskel på de to hold - med HB Køge som etter med 23 point og Thy/Thisted som sekser med tre point.

Så at kalde HB Køge for storfavoritter inden udekampen ville være at underdrive - ikkke mindst også fordi at nordvestjyderne kun havde hentet et enkelt point i de seks slutspilskampe på forhånd. Alligevel måtte HB Køge kæmpe særdeles hårdt for at hive en 1-0-sejr i land på Lerpytter Stadion.

1-0 vandt sjællænderne via dét mål, som indskiftede Stephanie Ribeiro sendte i nettet med 19 minutter igen. En særdeles smal sejr, når man udelukkende vurderer resultatet ud fra præmissen om top mod bund, men spørger man HB Køge-træner Peer Lisdorf var sejren så at sige mere komfortabel end som så.

- Sejren var absolut fuldt fortjent, og vi skulle have vundet med en tre-fire mål. Det, der manglede var, at vi ikke fik prikket hul på bylden, men deres keeper (Sofie Fly, red.) stod bare en fantastisk kamp, og tog næsten alt, hvad vi kom med, fortæller træneren.

Og da han stadig ikke havde set sit hold putte bolden i kassen efter en time, vidste han godt, hvilken gamplan, han så skulle gå efter: Ind med bomber-typen Stephanie Ribeiro, hvis form - med Lisdorfs egne ord - bedre egner sig til rollen som joker end som starter.

Og Ribeiro skulle bare bruge otte minutter på banen, så havde hun sendt bolden i mål ad to omgange - efter fint forarbejde fra Kyra Carusa. Derefter skulle sejren køres hjem uden de store dikkedarer - men det er ikke altid helt ligetil selv mpd et bundhold, mener Peer Lisdorf.

- Thisted er altid farlige på deres hurtige omstillinger og især, når der er noget plads at løbe på. Så der var der et par enkelt gange, hvor de var ved at få sneget sig frem til noget farligt. Men jeg vil ikke sige, at de som sådan tilspillede sig store chancer.

Med 1-0-sejren holder HB Køge ganske vitalt afstanden på to point ned til Brøndby, som for sin del meget længe lignede et hold, der var på vej til at sætte point til hjemme mod Fortuna Hjørring, men i stedet scoret sejrsmålet til 2-1 i det 86. minut.