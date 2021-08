HB Køge henter to spillere

- Vi har vurderet, at vi med den nuværende skadessituation er nødt til at styrke truppen yderligere, og derfor er vi rigtig, rigtig glade for, at vi i et godt og tæt samarbejde med MSV Duisburg, der også er en del af Capelli Sport-familien, er lykkedes med at hente Maximilian Sauer til klubben på en toårig aftale. Han er en spiller, som vi normalt ikke ville kunne komme i nærheden af, og vi er kun lykkedes, fordi både Capelli Sport og MSV Duisburg har bakket op og hjulpet økonomisk, fortæller HB Køges direktør Per Rud til klubbens hjemmeside.