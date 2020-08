HB Køge henter målmandstalent

- Oskar er en super talentfuld målmand med et stort potentiale. Han har over mange år har fået en rigtig god uddannelse i Lyngby Boldklub. Vi er glade for at kunne skærpe konkurrencen på målmandsposten endnu mere, og glæder os til at hjælpe ham med at fortsætte udviklingen over de kommende år. Vi har store forventninger til fremtiden, siger HB Køges direktør Per Rud.