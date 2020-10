HB Køge henter landsholdsspiller

- Det har været et langt forløb, som har krævet velvilje i mange led for at lykkes. Og i sidste ende har Adebayor selv besluttet sig for, at HB Køge skulle være næste trin i karrieren. Han har haft mange muligheder at vælge imellem. Vi ved, at spillere, der som ham kommer fra et helt andet miljø, skal have tid til at vænne sig til de nye omgivelser. Her har vi en væsentlig fordel, da vi i forvejen har spillere i truppen fra Inter Allies. Det er ikke sådan, at vi forventer, at Adebayor fra den første dag banker bolden i mål. Vi skal bygge en hverdag, der gør, at han trives. Vi håber, han kan gøre en forskel, men vi skal også have lidt tålmodighed, siger Per Rud.