HB Køge har kurs mod Champions League

HB Køges kvinder var presset i store dele af udekampen mod Sparta Prag, men efter 90 minutters fight kunne spillerne strække armene i vejret efter en sejr på 1-0.

Målet sat ind efter 72 minutter af Cornelia Kramer, der scorede på en stikning fra Maddie Pokorny.

1-0 i den første af to kvalifikationskampe om at komme i Champions League mod de store klubber i Europa. En drømmestart for HB Køge forud for returkampen næste uge i Køge på en proppet Capelli Sport Stadion.

HB Køge havde allerede en stor mulighed efter to minutter til Maddie Pokorny, men ellers sad Sparta Prag på det meste og trykkede HB Køge i bund. Det kom der en række fine muligheder ud af, men hver gang, det skulle til at blive rigtig farligt blev der sparket væk og kæmpet, så det var en fryd.

HB Køge levede på hurtige omstillinger og var farlige et antal gange, men efter 72 kom så målet, og fem minutter efter huggede Fløe på overliggeren, da Pokorny jagtede en løs bold i feltet, som endte med et Fløe-hug på overliggeren, der rungede. Tidligere i kampen havde HB Køge også bolden på overliggeren efter nærkampe og luftdueller tæt under mål.

Fra 1-0 kæmpede HB Køge den hjem til endnu en historisk bedrift og den første sejr på internationalt græs.

Der er returkamp i Køge næste onsdag klokken 18.00, og hvis man vil have billetter, så er det med at skynde sig. De vil efter alt at dømme blive revet væk.