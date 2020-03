HB Køge har fået sine unge forstærkninger

De har været længe undervejs, men i HB Køge føler adm. direktør Per Rud sig overbevist om, at 18-årige Abdul Hamzah samt de 20-årige Kwabena Kyeremateng og Effiong Nsungusi fra Inter Allies FC har været værd at vente på.

De tre offensivspillere, hvoraf de to førstnævnte er ghanesere og Nsungusi er nigerianer, har efter et par måneders sagsbehandlingstid endelig fået deres opholds- og arbejdstilladelser, og Per Rud havde dem med hjem, da han torsdag returnerede fra besøg hos cheftræner Henrik Lehm i Inter Allies, der som HB Køge er en del af Capelli Sport-samarbejdet, hvor Rud er øverste sportslige ansvarlige.

- Der er ingen tvivl om, at vi ser et stort potentiale i de tre unge spillere, men erkender også, at det kan tage tid at komme til en ny klub, et nyt land og en ny kultur. Derfor har vi også nedsat en arbejdsgruppe, der skal sørge for, at drengene føler sig velkomne, siger Per Rud til HB Køges hjemmeside.