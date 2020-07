HB Køge hapser Marfelt

HB Køge har haft held til at lande en noget mere erfaren afløser for Christian Overby på venstre back-pladsen end unge Mathias Høst er det, selv om denne snart har sneget sig op på 22 år og fik masser af rutine i den coronaplagede forårssæson.

I sommeren 2016 skiftede han til FC Helsingørs oprykkere til 1. division, men han nåede ikke at rykke i superligaen med helsingoranerne, for udviklingen gik næsten hurtigere, ned venstrebacken kan løbe, så allerede efter et halvt år og efter at have været til prøvetræning gennem et par uger i Brøndby, blev han solgt til SønderjyskE.