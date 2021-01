Artiklen: HB Køge gav Brøndby let spil

De blå/gule derimod havde fået lov at gøre, præcis som de lystede og trafikken havde været tæt på ensrettet mod Oskar Snorres mål.

Brøndby - der også spillede fredag mod mod Helsingør med et helt andet hold og vel brugte de to kampe mod 1. divisionsmandskaber til at finde idealopstillingen til superligapremieren torsdag i Farum - var stadig mest på bolden og kombinerede bedst. Men flere mål end dem Peter Bjur Oskar Falenius meget nemt scorede efter henholdsvis ti og 26 minutters spil blev det ikke til.