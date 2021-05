Eddi Gomes (hér i HB Køges hvide udebanetrøje) er glad for HB Køge, og klubben er glad for ham. Så derfor fortsætter de to parter ægteskabet. Foto: Martin Timm Holmstav

HB Køge forlænger med Eddi Gomes

- Jeg har det rigtig godt i HB Køge, og det projekt som klubben er i gang med er rigtig fornuftigt. Så det gjorde det bare nemt for mig. Jeg vil gøre mit bedste for klubben - give mig 100 procent i alt hvad jeg gør. Være med til at hjælpe de unge på vej, og prøve at hjælpe HB Køge så højt op som muligt, siger Gomes til hbkoge.dk.

- Eddi brænder for at spille fodbold, og han kommer med så meget energi og arbejder altid knaldhårdt. Han er et forbillede for de unge, og har siden sit comeback i efteråret virkelig vist sit værd i forsvaret, hvor han med det samme har leveret på et højt og stabilt niveau. Vi er derfor rigtig, rigtig glade for at Eddi har valgt at forlænge sin aftale, lyder det fra direktør Per Rud.