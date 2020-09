HB Køge fik store tæv i lige kamp

Anfører Martin Koch og holdkammerater kunne godt have scoret tre gange mere, og så var facit blevet som mod FC Nordsjælland. Foto: Jeppe Lodberg

Sport DAGBLADET - 03. september 2020 kl. 09:59 Af Jeppe Lodberg

1-5 tabte HB Køge, da Auri Skarbalius' tropper onsdag mødte SG Dynamo Dresden på holdets træningslejr i det tyske, og selv efter at have brugt det meste af aftenen og natten til at kigge kampen igennem både på video og den indre film, forstår HB Køge-cheftræneren stadig ikke facit.

- Det var en meget lige kamp, hvor vi ikke var kyniske nok og hvor de scorede på stort set alt, hvad de var i nærheden af. Jeg kan ikke klandre spillerne for manglende vilje og arbejdsindsats, siger Auri Skarbalius.

Han så sit hold komme bagud med to mål lige på hver sin side af den halve time spillet, hvorpå Jubril Adedeji reducerede til pausefacit 2-1.

I pausen skiftede Auri fire man - og senere yderligere tre - og fra midten af anden halvleg og kampen ud scorede det tyske 3. bundesligahold så yderligere tre gange.

- Det er et hjørnespark, hvor vi snorksover, et straffespark og et skud udefra, de scorer på. Og så på et hjørnespark mere, hvor vi ikke får dækket helt tæt nok op. Kun ét mål er, hvor de kombinerer sig igennem og sparker den flot ind. Udover det har de kun et skud på stolpen, så de scorer på nærmest alt. Vi har tre rigtigt store, som vi ikke får scoret på, siger Auri Skarbalius og forsøger ikke, at tale det urimelige ind i tyskernes sejr:

- Set over 90 minutter er de lidt skarpere i nærkampene og på andenboldene, end vi er. Og selvfølgelig kan vi ikke tillade os at give en halv meter væk eller sove ved dødbolde, og det får spillerne også at vide. Men ellers føler jeg næsten, at jeg ikke kan skælde dem ud, siger Auri Skarbalius og konstaterer tørt, at det åbenbart ikke har hjulpet henover weekenden og efter fredagens 4-5 nederlag til FC Nordsjælland.

- Jeg har i de sidste to kampe troet, at jeg nærmede mig startopstillingen, men vi har stadig noget at arbejde på. Jeg vil rose spillerne for, at de gør det godt til træning, så det bliver svært for mig. Men jeg vil næsten ønske mig, at det var mere jævnt - vi har et ungt udtryk på holdet, og de unge svinger lidt for meget mellem det rigtigt gode og nogle kæmpe bølgedale, lyder det småsukkende fra HB Køge-cheftræneren.

HB Køge, der gav den spritnye målmand Oskar Snorre samtlige 90 minutter, møder lørdag Hallescher ligeledes fra 3. bundesliga.