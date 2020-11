Jubril Adedeji var én af banens bedste, men det var ikke helt nok til sejr for HB Køge. Foto: Kim Rasmussen

Send til din ven. X Artiklen: HB Køge faldt med ære mod danske mestre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HB Køge faldt med ære mod danske mestre

Sport DAGBLADET - 11. november 2020 kl. 18:28 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

3. runde af pokalturneringen blev endestationen for HB Køge, men man må sige, at holdet solgte sig selv meget dyrt i onsdagens fight mod de danske mestre fra FC Midtjylland. 1-0 vandt FCM, men først efter en særdeles hård kamp.

Gæsterne fra Midtjylland kom til kampen uden hele 10 af profilerne fra truppen - spillere, der alle var i landsholdstjeneste denne onsdag aften. HB Køge kunne for sin del »nøjes« med afbud fra to af de normale startere, nemlig Magnus Häuser og Oliver Sonne, som døjede med småskader pådraget i løbet af de seneste dage.

Men selv et FCM uden en lang række profiler er stadig et utrolig godt hold, og det fik HB Køge at mærke lige fra start.

Efter 12 minutter kom FCM nemlig til en megachance, da Luca Pfeiffer slog et godt indlæg til en helt fri Mikael Andersson midt i feltet. Men på en eller anden måde formåede Andersson at sparke kuglen over mål fra seks-syv meters afstand.

Men efter 21 minutter kom FCM - ikke ufortjent - foran, da Daniel Høegh headede bolden i kassen efter et fremragende uddadskruet indlæg fra Awer Mabil. HB Køges Noble Okello så i øvrigt ikke helt godt ud i situationen i opdækningen af Høegh.

Kort før den halve time fik hjemmeholdet en af dén slags muligheder, som man ganske enkelt skal få meget mere ud af mod et klassehold som FC Midtjylland - men Mathias Høst sparkede lige i muren på et frispark, hvor bolden ellers kun lå en meter uden for FCM-feltet.

Både optakten til frisparket og et efterfølgende forkølet skud fra Jubril Adedeji viste dog, at der var muligheder på omstillinger for hjemmeholdet. Og det var faktisk kun centimeter fra en udligning, da den generelt velspillende Adedeji fandt Marius Elvius på kanten af feltet - men dennes drøn af et spark sneg sig lige forbi stolpen.

Lige før pausefløjtet, var det igen Adedeji, der huserede foran udeholdets felt, men hans afslutning manglede lidt power for rigtig at give FCM-keeper Mikkel Andersen problemer.

2. halvleg var kun fem minutter gammel, før Lasse Vibe så absolut burde have gjort det til 0-2 på tavlen, efter at gæsterne havde spillet HB Køge fuldstændig tynde på et flot angreb. Men Vibes indersidespark sneg sig uden om det lange hjørne, selv om han kun stod 10 meter fra mål.

Med en time på uret var HB Køge for første gang farlige, da Marius Elvius stod for et glimrende forarbejde, inden Liam Jordan helkiksede sin helflugter fra en ellers god position.

Generelt havde HB Køge mange optræk til store muligheder i 2. halvleg, men hvor tingene ebbede ud på kanten af midtjydernes felt lige inden det blev rigtig farligt. Det var dog særdeles hæderligt, hvor meget det undertippede hjemmehold egentlig fik lagt af tryk i de sidste 45 minutter.

Fire minutter før tid kom HB Køge endda rigtig tæt på udligningen, da Mark Gundelach sendte en flot bold lige ind i panden på indskiftede Frank Assinki på kanten af det lille felt - men derfra røg bolden en halv meters penge forbi mål.

Værterne sværmede videre om det midtjyske mål i slutfasen, men ind ville bolden ikke. Men en mere end hæderlig sortie var det bestemt.