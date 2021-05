HB Køge et skridt tættere på guldet

Det var ikke slut endnu, for omkring den spillede time var Cecilie Buchberg på spil tæt under mål, da hun afsluttede mod mål, og en Kolding-spiller ville sparke væk, men fik uheldigvis sendt bolden i eget mål via den ene opstander. 3-0, og klapsalver fra de 352 tilskuere, der nu begynder at turde tro på, at der kan vindes guld den første sælson i den bedste række.