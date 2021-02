HB Køge-ejer køber mere af Duisburg

- Der er ingen tvivl om, at Capelli Sports investering i MSV Duisburg vil kunne give en synergieffekt mellem HB Køge og MSV Duisburg. Det gælder alt lige fra scouting, udveksling af spillere, træningslejre og et mere formaliseret samarbejde mellem de to klubber. Vi er glade for at Capelli Sport nu udvider i Europa, og har investeret yderligere i en stor klub som MSV Duisburg. Der er ingen tvivl om, at der som i HB Køge, også er et stort udviklingspotentiale i MSV Duisburg, hvis tingene bliver gjort på den strategisk rigtige måde i tæt samarbejde med George Altirs og Capelli Sport, siger Per Rud til HB Køges hjemmeside.