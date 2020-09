Se billedserie Jubril Adedeji får puffet bolden forbi knælende Mads Lauridsen til Martin Koch, men det bliver ikke til noget. Foto: Anders Ole Olsen Foto: Anders Ole Olsen

HB Køge dominerede og tabte

Sport DAGBLADET - 27. september 2020 Af Jeppe Lodberg

En hulens masse lige ved og næsten var, hvad det blev til for HB Køge, da Viborg FF søndag eftermiddag gæstede Capelli Sport stadion i fodboldens 1. division og kunne tge hjem til det midtjyske igen med tre rare point på kontoen.

3-0 vandt viborgenserne, der i Sebastian Grønning havde en fysisk superstærk og intelligent spidsangriber samt dobbelt målscorer i første halvleg, der endte 0-2.

Det var ellers HB Køge, der havde bolden så klart mest og specielt i højre side skabte fine ting ved Mark Gundelach og Stephan Petersen.

Deres samspil - fulgt op af godt blik og ditto boldbehandling af Magnus Häuser og Valon Ljuti - var centimeter fra at give Martin Koch muligheden allerede efter 75 sekunders spil, men Viborg-keeper Patrick Gunnarsson nåede lige frem og snuppe den løse bold.

Og ti minutter senere gik det så galt i den anden ende.

Rocco Romeo ville heade en lang, høj bold tilbage til Oskar Snorre, men fik slet ikke fart nok i hovedstøddet, og så smuttede Sebastian Grønning udenom og var først på bolden. Den canadiske midtstopper prøvede at rette op på sin misere, men Grønning var stærkest og fik puttet bolden i mål.

HB Køge mosede på for udligning, men det blev ikke rigtigt til noget, og hele tiden lurede viborgenserne på at slå kontra på en fejlaflevering eller et brudt opspil.

Og det var netop et brudt opspil - en aflevering fra Valon Ljuti, der var blevet trukket ned som spilopbygger fra midterforsvaret - der gav 0-2. En erobret bold midt på HB Køges banehalvdel, en aflevering henover Rocco Romeo og til Sebastian Grønning, der havde al den tid og plads, han kunne ønske sig til at tage sigte og sende bolden under fremstormende Oskar Snorre og i mål.

0-2 ved pausen, og efter en håndfuld minutter med tungt Viborg-pres overtog HB Køge igen bolden - men hele tiden med de hvidklædte gæster lurende på at stikke kniven ind. Og det fik de så lov til midtvejs i anden halvleg, da dommer Anders Skjødt Voergaard endnu en gang ikke var hjemmeholdet venligt stemt og som den eneste så Mark Gundelach lave en forseelse til straffespark og gult kort.

Viborg-anfører Jakob Bonde scorede midt i målet til 0-3, og derved blev det, selv om Effiong Nsungusi med et kvarter igen havde et par udmærkede forsøg og med-indhopper Marius Elvius i de døende minutter havde et par deciderede store muligheder, som Viborg-keeper Patrick Gunnarsson fik reddet til hjørnespark.