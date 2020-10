Liam Jordan reducerede for HB Køge - men det var ikke nok, for Hobro vandt lørdagskampen med 3-1. Foto: Hans Jørgen Johansen

HB Køge bryder stimen - på den dårlige måde

Derfor var det også »meningen«, at HB Køge skulle have vundet udekampen i det nordjyske, men sådan kom det ikke til at gå. For de blå-sorte tabte nemlig med 1-3 til Hobro og har dermed tabt to kampe i træk.