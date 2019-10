HB Køge ansætter fankoordinator

- Vi har valgt at tilknytte Mikkel Henderson, fordi det er altafgørende for os at have det bedst mulige forhold til vores fans og samtidig skabe den gode stadionoplevelse. Vi har kendt til Mikkel via hans arrangement i fangruppen Svanerne og det er derfor et naturligt skridt i den rigtige retning for os at hente en mand ind, der også har erfaring fra den anden side af kridtstregerne, siger sportsirektør Per Rud til hbkoge.dk.