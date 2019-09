HB Køge ansætter Anders Bay som Head of projects. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: HB Køge ansætter TV-personlighed Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

HB Køge ansætter TV-personlighed

Sport DAGBLADET - 16. september 2019 kl. 19:50 Af Anders Kamper Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

HB Køge står i spidsen for det amerikanske tøjbrand Capelli Sport´ satsning på fodbold. Nu oprustes der igen.

Klubben har således ansat Anders Bay, der i en »nyoprettet funktion skal arbejde på tværs af forskellige fokusområder i HB Køge«. Bays titel bliver slet og ret Head of projects, og han hives ud af arbejdet som sportsdirektør hos Discovery Networks. Bay har desuden en lang fortid som journalist og kommentator på blandt andet TV2 og såmænd på DAGBLADET for 30 år siden.

Anders Bay har også været spindoktor for blandt andre Bjarne Riis og kommunikations- og marketingsdirektør i Brøndby IF, hvor han arbejdede sammen med Per Rud, der nu er direktør i HB Køge og global director i Capelli.

- Anders Bay rummer mange af de kompetencer, vi har brug for i vores aktuelle situation. Vores ambition er at udvikle klubben og virksomheden på alle parametre. Anders har gennem sin karriere dokumenteret resultater inden for både kommunikation, branding og strategi, siger Jason Arnold, der er Vice President for Capelli Sport.

- Anders Bay har et voldsomt drive og er en person, der evner at samle folk om et fælles projekt. For ham handler alt om at nå »det næste niveau«. Jeg er sikker på, at vi med Anders i denne centrale rolle kan løfte os. Han vil blive central i forhold til at skabe kommerciel vækst i HB Køge og vil uden tvivl skærpe vores profil i offentligheden. Samtidig er det afgørende, at vi får skabt en endnu tættere kobling til Capelli Sport i hverdagen, hvilket Anders også vil bidrage til, siger Per Rud.

Anders Bay vender nu tilbage til det sjællandske, hvor han har en fortid.

- Jeg har en særlig veneration for Herfølge og Køge Boldklub. For små 30 år siden skrev jeg mine første artikler som journalist for den sjællandske avis, Dagbladet, om de to klubber og mandsopdækkede dem siden i en årrække. Så jeg krydser mit spor. Samtalerne med Per Rud og folkene bag Capelli Sport efterlod ingen tvivl om, at jeg skulle være med på holdet. De vil frem over isen. Med kommunen og byens erhvervsliv som en stærk medspiller har HB Køge mange muligheder for at skabe fremdrift både på og uden for banen, siger Anders Bay til HB Køges hjemmeside i forbindelse med ansættelsen.