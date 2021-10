Den danske mountainbikeelite kører i Gundsømagle lørdag. Billedet er fra et løb for nogle år siden i Rude Skov. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Gundsømagle klar til MTB-ligaen

Sport DAGBLADET - 01. oktober 2021

Sebastian Fini, Simon Andreassen og Jonas Lindberg.

Landets tre bedste mountainbikeryttere - og en lang række andre ryttere fra den hjemlige top inden for MTB-sporten er på startstregen lørdag eftermiddag i det let bakkede terræn i Gundsømagle. Og det er lidt af en fjer i hatten for både den lille by selv - og for arrangøren Roskilde Mountainbike Klub - at få så stort et løb som sæsonfinalen af Shimano Ligaen til området.

Christian Nørlyng er superlokal Gundsømagle-dreng og er både en del af det sporlaug, der har anlagt (og vedligeholder) MTB-sporet i byen - men er samtidig også medlem af Roskilde Mountainbike Klub.

Så hvem bedre at få en snak med om lørdagens strabadser på de brede, knoppede dæk?

- Vi anlagde sporet for noget, der ligner en 12-13 år siden, og det var oprindeligt mig, der fik idéen til, at der skulle være et spor dér. Men det er langt fra mig, der løfter det hele - vi er mange hænder om det. Men i hvert fald er ruten til finalen på lørdag en del af sporet, siger Nørlyng, som selv er ivrig motions-mountainbiker. Hvad er for en type rute, som rytterne og publikum kan se frem til?

- Jeg vil betegne det som en teknisk rute, men ikke i den traditionelle forstand, hvor mange hér vil tænke på mange højdemeter og lange nedkørsler - for den del har vi ikke på denne rute. Der er da visse højdemeter, men snarere har vi bygget rigtig mange elementer ind i sporet, hvor man skal tænke sig om, siger sporbyggeren og tilføjer:

- Vi har bygget en del forskellige features (forhindringer og chikaner, red.), hvor tilkørslerne hen imod en feature i dette tilfælde kan ligge lige efter et sving - og ikke efter et langt lige stykke, som man ellers typisk ser. Så det er langtfra bare en lang, bred motorvej i skoven. Det er dén type rute, som hvis man ikke har prøvet den før, så er den svær, påpeger Christian Nørlyng.

Syv afdelinger

Shimano Ligaen er som nævnt navnet på den gennemgående løbsserie inden for den dansk elitedel af mountainbikesporten. Serien består af syv afdelinger, og lørdagens race i Gundsømagle er altså syvende og sidste afdeling.

I den samlede stilling står det helt fast, at vinderen af Ligaen anno 2021 bliver enten Niels Bech Rasmussen (Cykling Odense) eller Mathias Rosenberg (Slagelse MTB), og med et forspring på 60 point (en afdelingssejr giver 200 point) er førstnævnte favorit.

Med den største respekt for dem er det dog langtfra de to nævnte kombattanter, der er de største "stjerner" i lørdagens felt. For på startstregen finder man nemlig et par af de helt hårde drenge i dansk MTB-sport:

Simon Andreassen, som for et år siden vandt noget så uhørt (for en dansk rytter) som en UCI-World Cup-afdeling, er på papiret det største navn overhovedet. For hans vedkommende er det første gang i sæsonen, at han er med i en afdeling af Shimano Ligaen.

Men også de to OL-ryttere Sebastian Fini og Jonas Lindberg er to meget store navne på startlisten. De to har også kun deltaget i hhv. én og tre afdelinger - og det er derfor at hverken de to eller Andreassen har nogen chance i den samlede stilling.

De har ganske enkelt været for optaget af løb i udlandet til at kunne være hyppigt med i den danske liga, men hér i sæsonfinalen mødes de altså for første gang i år.

Christian Nørlyng - hvem tager sejren på sporet i Gundsømagle?

- Svært at sige - men jeg tror faktisk at jeg vil gå med Jonas Lindberg. Han har vist virkelig form på det sidste.