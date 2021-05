Mark Gundelach i kampen mod Helsingør tirsdag. Hans kamp nummer 146 i HB Køge-trøjen. Foto: Thomas Olsen

Gunde ville ikke vise sig frem

Sport DAGBLADET - 15. maj 2021 Af Jeppe Lodberg

Han kom til HB Køge fra FC Nordsjælland i januar måned det Herrens år 2015, og havde det ikke været for »gæstevisitten til en lidt højere gage« i FC Roskilde tre år senere og halvandet år frem, så havde Mark Gundelach med afstand været den spiller, der har trukket den blå/sorte trøje over hovedet flest gange.

Nu er han med de 146 kampe »i bæltet«, han står noteret for på HB Køges hjemmeside, kun nummer to på listen - 12 bag førende Lee Rochester Sørensen.

Og med tre kampe tilbage i 1. divisions oprykningsspil misser »Gunde« lige præcis jubilæumskampen - med mindre der findes en fejl i statistikken. Eller at han bliver bænket her fra og til den 26. maj, hvor sæsonen rundes af i Viborg og fem års ansættelse finder sin ende - så er han jo lidt længere fra.

29-årige Mark Gundelach har kontraktudløb, og tidligere på foråret sagde han til DAGBLADET, at han ikke havde så travlt, og at han og direktør Per Rud havde aftalt at snakke eventuel forlængelse, når tiden bød sig.

Onsdag - dagen efter 0-5 hjemme mod FC Helsingør - var Mark Gundelach så en af de otte navngivne spillere, der på HB Køges hjemmeside blev offentliggjort som værende snarlig fortid i klubben. »Af forskellige årsager« ville de otte ikke få forlænget enten kontrakt eller lejeaftale.

- Tja, det var det, det blev til, siger Mark Gundelach henledt på snakken fra det tidligere forår.

- Vi var en del, der fik at vide, at vi ville blive set an i de sidste kampe, om vi ville blive tilbudt en ny kontrakt, og det sagde jeg til Per Rud, at jeg syntes var helt fair. Jeg synes, at jeg gennem en hel del år og mange kampe har vist, hvad jeg kan, og hvad jeg står for. Jeg sagde, at jeg ikke ser mig selv som en prøvespiller, der skal bevise sit værd i få uger.

- Og jeg sagde, at jeg gerne ville vide inden kampen mod Helsingør, om det fortsat skulle være os, for ellers syntes jeg, at vi skulle sige stop her. Men det kunne der ikke blive noget af, og så har jeg egentlig bare set på hjemmesiden, at jeg er en af dem, der skal stoppe.

- Det er da vemodigt. Jeg har været her i mange år, og det er kun Lee, der har spillet flere kampe end mig. Og jeg synes da, at det lød rigtigt spændende med de nye trænere. Men der er »no hard feelings« - sådan er branchen, og jeg ville heller ikke synes om, hvis klubben henter et eller andet stort navn, og jeg så skulle til at være andetvalg. Jeg er både sådan som type og har nået den alder, hvor jeg skal spille hver gang, hvis jeg skal levere mit bedste, siger Mark Gundelach.

Han har ikke nogen anden klub »i baghånden«, men »følere« i den forstand, at hans agent har snakket med klubber, der har vist interesse.

- Men ikke noget konkret, så jeg går da en lidt usikker fremtid i møde. Jeg håber ikke, at der går alt for lang tid, men det skal også være den rigtige pakke, siger Mark Gundelach, der bor i Frederikssund og har to børn på to og fire år på en 9/5-ordning med ekskæresten.

- Så nej, jeg er selvfølgelig ikke sådan lige til at flytte fra den ene landsdel til en anden. Men jeg vil heller ikke udelukke noget, siger Mark Gundelach og mener ikke, at han er eller vil komme til at løbe ind i motivationsproblemer i sin sidste tid i HB Køge.

- Altså, jeg kan ikke lægge skjul på, at det var en forfærdelig kamp mod Helsingør. Og ja, det vil altid gøre noget ved et hold, når en tredjedel af holdet ikke ved, og de skal være der efter sommerferien. Men jeg har det stadigvæk sådan, at når jeg går på banen - til træning som kamp - så giver jeg mig 100 procent, forsikrer Mark Gundelach.