Mark Gundelach. Foto: Jeppe Lodberg

Gunde ser mulighederne

Sport DAGBLADET - 18. februar 2021 kl. 12:05 Af Jeppe Lodberg Kontakt redaktionen

Der skal 30 lys i lagkagen næste gang, men der er næsten et helt år til, så når den fysiske træner Jonas Lindberg til sådan en onsdagstræning beordrer »sprint Gunde« i en taktisk øvelse, hvor ellers kun venstre siden af HB Køges hold deltager, så sprinter den unge, rutinerede højre back på kommando.

Og Mark Gundelach gør det med et smil. Han nyder det, og han nyder fodboldtilværelsen.

- Det er så fedt at mærke, at der er en tro på os og projektet. Jeg synes, at det er rigtigt spændende, og at klubben hele tiden lægger på. Senest med fire nye, rigtigt gode spillere, der løfter os andre.

- Jeg synes hele tiden, at projektet rykker, og vi kan jo bare se omkring os, hvordan der hele tiden kommer nye ting til. På træningsbanen med flere folk - og udenfor, hvor faciliteterne altså betyder mere, end man måske lige tror. Det er ikke bare os 11 inde på banen, der kan gøre forskellen - det kan faciliteterne også, og de kan rykke os.

- Nu har vi for eksempel senest fået et styrkelokale, hvor man har lyst til at være - ikke de fire en halv kvadratmeter, som vi havde før, siger Mark Gundelach.

Han har været i HB Køge i seks år bortset fra det halvandet år fra 2018 til sommeren 2019, hvor han prøvede projektet af i FC Roskilde, og med 136 kampe i den blå/sorte dragt er han nummer to på alle tiders liste over »flest kampe«. Kun overgået af Lee Rochester, hvis 158 kampe ikke er truet i denne sæson, men bliver overhalet i næste, hvis den sommerudløbende kontrakt forlænges.

Eller hvis Lee Rochester, der stadig træner med som klubløs sammen med ditto Kristian Andersen, pludselig er tilbage, men det er en anden sag.

- Vi fik en helt okay start på sæsonen mod Hobro, hvor vi i hvert fald var det bedste hold. Vi manglede lige at omsætte vores store chancer til mål, men ellers synes jeg faktisk, at vi gør det godt, og det skal vi »bare« tage med videre mod Skive, siger Gundelach om aftenkampen i morgen hos 1. divisions jumbohold.

- Vi skal vinde den kamp, hvis vi vil i Top 6, og det er vores mål, og jeg synes også, at det er inden for rækkevidde. Jeg har kun lige skimtet slutprogrammet, men jeg synes, at der ligger muligheder for os til at slutte godt af - vi har Skive og også Hvidovre og Vendsyssel, som vi alle godt kan lide at møde. Ikke forstået sådan, at vi kan tillade os at sige, at så er der tre point dér, og tre point dér. Men vi har mulighederne, siger Mark Gundelach.

- Jeg føler mig i hvert fald i god form - men den kan åbenbart blive bedre, griner han henvisende til de mange »sprint«, han er blevet beordret til.