Guldkamp lyn-udsolgt

Interessen for at se HB Køges kvinder spille om DM-guldet på lørdag mod Brøndby var så stor, at alle billetter blev udsolgt mandag eftermiddag på blot få timer.

- Det er en rigtig stor kamp i dansk kvindefodbold. At kunne spille med om guldet helt det sidste er en kæmpe præstation af spillerne, og vi glæder os helt vildt til kampen. Og så er det fantastisk at opleve den interesse, der har været. Både for selve guldkampen på lørdag, men også for kampene hidtil i turneringen. Vores kvindehold har virkelig markeret sig positivt, og lokalområdet har virkelig taget holdet til sig. Vi kunne sagtens have solgt endnu flere billetter til kampen på lørdag, men coronarestriktionerne gør, at vi desværre ikke har mulighed for at lukke flere ind, siger HB Køges direktør Per Rud.