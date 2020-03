Jonathan Groth er overbevist om, at han er kvalificeret til OL. Foto: Jeppe Lodberg

Groth tror OL-billetten er i hus

Sport DAGBLADET - 26. marts 2020

Om et par uger skulle der have været OL-kvalifikation for europæiske spillere i Moskva. Der skulle spilles om fem pladser i herresingle, og for alle dem, der havde drømme om at komme med til Japan, men måtte se drømmene briste, var der så kun to adgangskort tilbage at spille om mod resten af verdens batmænd ved det globale kval-stævne i Doha i slutningen af maj.

Ingen af stævnerne bliver til noget på grund af corona-epidemien, og det kunne 27-årige Jonathan Groth et eller andet sted være lidt ligeglad med. Han kvalificerede sig til OL allerede for ni måneder siden, da han spillede sig i finalen ved European Games i hviderussiske Minsk. Her tabte han med 2-4 i sæt til Timo Boll, der følgelig også gjorde sig OL-klar ligesom nummer tre i turneringen, kroatiske Tomislav Pucar gjorde det.

Men tirsdag nåede de japanske arrangører og den internationale olympiske komité så frem til, at OL 2020 ikke skal afholdes i år alligevel, men først senere og »ikke senere end sommeren 2021« - altså nok med cirka et års forsinkelse i forhold til den oprindelige plan fra 24. juli til 9. august i år. Og sammen med dén flytning kom der ikke antydningen af garantier om, at allerede udstedte OL-billetter også gjaldt ved næste forestilling.

- Der er ikke kommet nogle meldinger fra de internationale forbund, og heller ikke når jeg har snakket med Danmarks Idrætsforbund, har de kunnet give noget svar, for vi har jo som forbund selvfølgelig en interesse i det i forhold til Groths deltagelse.

- Jeg håber det virkelig ikke, men det er ikke umuligt, at det kommer til at ske, at han skal gennem noget kvalifikation igen. Men jeg er så til gengæld også sikker på, at Jonathan har niveauet og kvaliteterne til at kvalificere sig igen, siger formanden for Bordtennis Danmark, Anders Mølgaard.

Giver ingen mening

Så galt kommer det ikke til at gå, spørger man den venstrehåndede landsholdsspiller, der repræsenterer Roskilde Bordtennis, BTK61 i andre turneringer end Champions League, hvor han er UMMC-russer.

- Der er ikke noget officielt endnu, men jeg vil gå meget stærkt ud fra, at jeg stadig er kvalificeret. Det er det, jeg satser på og forholder mig til. Jeg bider mærke i, at Thomas Back (IOC-præsident) i sin tale sagde, at det ikke er et nyt OL. Han sagde selv, at det er OL 2020, der så bare bliver afholdt i 2021.

- Det vil da heller ikke give nogen mening, hvis al kvalifikation skal til at gå om. Grunden til, at de har flyttet OL så tidligt, har de forklaret med, at der stadig manglede 5000 kvalificerede atleter (af ca. 11.000), og at det ville man ikke kunne nå med alle de kvalifikationsstævner, der allerede er udsat og aflyst. Hvornår de kan komme i gang, ved ingen og det vil da for alvor blive umuligt at nå, hvis al kvalifikation skal gå om, funderer Jonathan Groth og kalder det en »lidt kedelig nyhed«, at OL rykkes - omend den var ventet.

- Selvfølgelig er man skuffet som atlet. Nu skal jeg vente et år mere, inden jeg kommer afsted. OL er jo lidt juleaften for os atleter, og det svarer lidt til, at man siger til et barn, at vi flytter lige juleaften til næste år. Altså som i »springe julen over i år«.

- Jeg vil ikke sige, at det giver bedre muligheder for mig at forberede mig, for jeg synes jeg er godt forberedt allerede. Men forhåbentlig kan jeg blive endnu bedre i det år, der går - måske kan jeg hente lidt lærepenge i at kigge nærmere på, hvad det var, jeg præcis gjorde i de periode i år, hvor det gik rigtigt godt, og hvad jeg gjorde, hvor det gik ikke helt så godt, siger Groth, der for halvandet år siden var nummer 15 på verdensranglisten som sit bedste og nu er nummer 28.

- Men foreløbig, så kan jeg kun holde mig i form derhjemme. Alt er jo lukket ned. Alt efter hvor lang tid der går med det corona, må jeg se, om jeg kan leje en lille hal og en bordtennisrobot, så jeg kan stå og træne helt alene for mig selv.