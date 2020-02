Oliver Wulff ( imidten) under 6-dagesløbet i Ballerup sidste år. Løbet blev aflyst i år - hvilket ærgrer ham en hel del.Foto: René Larsen

Greves banestjerne vil vinde på landevejen

Sport DAGBLADET - 12. februar 2020 Af Kasper Nørgaard Hansen

Han var for et år siden bare 18 år og stort set totalt ukendt i selv de fleste cykelinteresserede danskeres bevidsthed.

Men dét lavede 6-dagesløbet i Ballerup i 2019 helt og aldeles om på for Oliver Wulff Frederiksen - som hans fulde navn er, om end efternavnet sjældent bliver brugt i cykelkredse. Før løbet havde der været megen spænding om, hvem 6-dagesstjernen over dem alle, Michael Mørkøv, ville vælge som makker. Men at han endte med at pege på purunge Wulff kom bag på de fleste.

Men Mørkøv havde - naturligvis, fristes man til at sige - spottet noget ganske særligt i den 18-årige Greve-dreng, og de to endte da også med at blive nummer to i Ballerup. Og Oliver Wulff blev en af løbets helt store publikumsfavoritter. Sådan går det gerne, når man er ung og ukendt - men alligevel kan og tør bokse mod de helt store drenge.

- At få lov at køre som en del af det klassiske par nummer 7 allerede som 18-årig, det var en ret vild oplevelse - og når man kører med Michael har man altid en kæmpe chance for at vinde samlet, siger Wulff.

I denne banesæson har han så kørt fem 6-dagesløb - heraf de tre med soraneren Marc Hester som makker, og af disse var løbet i Berlin hér i januar det klart bedste for parret Hér var Wulff/Hester et mulehår fra sejren, men måtte »nøjes« med en 2. plads. Tidligere kørte de to også som et par i London og Rotterdam.

I stald hos Coloquick Men fra og med næste måned er det som om, Oliver Wulffs karriere så at sige svinger ud fra banen og ind på landevejen. Fra denne sæson har Wulff nemlig skrevet kontrakt med Danmarks vel nok næststørste cykelhold efter Riwal - nemlig Coloquick-mandskabet. Og i marts starter holdets sæson så op rent løbsmæssigt - efter et par træningslejre som opstart.

Og den 19-årige rytter glæder sig på mange måder til at vise, hvad han egentlig reelt kan som landevejsrytter. Det er der nemlig formodentlig ikke ret mange i cykelverdenen, der har en idé om lige nu - for heller ikke, hvis man går et par år tilbage til Olivers tid som juniorrytter, bliver man meget klogere.

- Jeg har været rigtig meget ude at rejse med banelandsholdet de sidste par år, så det er ikke så frygtelig mange juniorløb, jeg har kørt. Så hvis folk ikke klender så meget til mig som landevejsrytter, er det egentlig ikke så mærkeligt

Faktisk blev det bare til seks UCI-registrerede løb overhovedet i de to år som juniorrytter - og så fik Oliver ikke mindst en halvsæson hos det nu lukkede Waoo-mandskab sidste år. Men nu skal det være anderledes, mener han. Den brede befolkning skal til at kende Oliver Wulff som landevejsrytter fra og med i år.

- Jeg ser rigtig meget frem til en sæson, hvor jeg får chancen for at komme ud og vise mit værd på den internationale scene, for det er jo lidt dér, at man for alvor kan få målt sig mod verdenseliten.

- Men selvfølgelig er det stadig »kun« et kontinentalhold, jeg kommer til. Så det bliver ikke noget med Paris-Roubaix og den slags lige nu - men fx Danmark Rundt kunne være et super fint løb at komme med til i år, siger Wulff - og tilføjer, at hverken han eller andre fra Coloquick-holdet endnu har fået deres løbsprogram for sæsonen.

Noget, som selvsagt også kan ændre sig flere gange i løbet af de næste måneder alt efter god form/manglende form/skader hos de forskellige ryttere.

Hvad er du ellers for en ryttertype? Mange banespecialister er tit hurtige i en spurt...

- Jeg vil helt sikkert være at betragte primært som sprinter - og vel nok ét af de to sprinterkort, vi har på holdet hos Coloquick. Men altså, jeg er jo med mine 1,72 en relativt lille sprinter, og dermed er jeg heller ikke sådan en ægte tonser, der slet ikke kan køre opad.

- Jeg vil sige, at jeg sagtens kan komme med op over nogle bakker uden at blive sat - bare det ikke er deciderede bjerge, konkluderer Wulff med et grin.