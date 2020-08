Grevepoint i sidste sekund

Han havde jo bare »clearet« et ganske ufarligt forsøg mod Kasper Larsens mål, men var kommet til at sparke bolden op på egen hånd, og så vidste han godt, at dommer Casper Thorsøe Jr ville tage sin fløjte i munden og fløjte for straffespark til B1908.

Kasper Larsen havde hånden på Kristian Drejers forsøg ude ved sin højre stolpe, men kunne ikke forhindre bolden i at ryge i mål, og så amagerkanerne ud til at skulle vinde med 2-1.

Surt show for de blå/hvide, der med megen rette havde følt sig snydt for netop et straffespark efter 20 minutters spil af første halvleg, som værterne ellers startede så klart bedst. Jonas Stabell fik fejet benene væk under sig i feltet, da han ville lave stopfinten på et kontrastød sat i værk af Mathias Tagø - men hér slog ellers velplacerede Thorsøe ud med armene.