Greve nedkæmpede RB06

Sport DAGBLADET - 06. maj 2021 kl. 10:38 Af Kasper Nørgaard Hansen

Greve holdt sig - med onsdagens 2-0-sejr over bundproppen RB06 - nogenlunde i kontakt med den top 4, som giver oprykningsspil.

Men det får nu ikke førstnævntes cheftræner, Anton Moestrup, til at skrue op for søde drømme om oprykningsslutspil og måske endda et avancement til de højere rækker.

Det er nu ellers ikke, fordi der er flere kilometer op til den nævnte fjerdeplads - for som femmer har Greve pt. bare et enkelt point op til GVI, som dog har en kamp i hånden. Allerød på tredjepladsen er på samme kampantal som Greve - 18 - men er til gengæld tre point foran efter onsdagens runde.

Der skal spilles 20 kampe i grundspillet, så afgørelsen nærmer sig uanset hvad.

- Altså selv om det på papiret ser jævnbyrdigt ud, synes jeg den ser svær ud med det restprogram, som de forskellige tophold har. Men vi kan ikke gøre andet end at lave vores hjemmearbejde og forsøge at vinde de resterende to kampe også - og så må vi se, hvor langt det rækker, siger Anton Moestrup og tilføjer:

- Man kan sige, at enhver sejr er jo stadig rigtig meget værd, for vi tager alle point med over, uanset om det så bliver til op- eller nedrykningsspil.

I onsdagens opgør hjemme mod RB06 satte Greve sig tungt på tingene i indledningen, og det gav da også et føringsmål til hjemmeholdet allerede efter otte minutter, da Mitchell Tagø på rigtig angribervis fik mast sig først på bolden efter et fladt indlæg fra Christian Larsson.

RB06-træner René Poulsen giver sit besyv med om netop dén periode af opgøret.

- Der er ingen tvivl om, at det er i den første halve time, at vi taber kampen. Vi kom slet ikke ordentligt ud, og vi blev virkelig presset ned af Greve i den periode, siger Poulsen ærligt.

Mens Moestrup også »kan« den anden vej.

- I de sidste 15-20 minutter af 1. halvleg kommer vi dog til at stå meget lavt, og det samme gør sig gældende i store dele af 2. halvleg. Der spiller vi mest af alt på omstillinger, og ret beset er RB06 farligere end os i den periode, siger Greve-træneren, som sammen med kollega Poulsen da også kunne se Roskilde-holdets Kristian Minshall brænde en kæmpemulighed for at udligne i slutningen af 1. halvleg.

- Havde Kristian udlignet dér, så tror jeg det var blevet en helt anden kamp. Nu kommer vi igen til at jagte i hele 2. halvleg, og der blotter vi os så til sidst på en omstilling. Det er lidt vores lod for tiden, konkluderer René Poulsen.

17-årige Nicolai Diaz blev matchvinder for hjemmeholdet ti minutter efter at være blevet skiftet ind.