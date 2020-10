Se billedserie Eddi Gomes. Foto: Jeppe Lodebrg

Gomes på banen - Koch på fødegangen

15. oktober 2020 Af Jeppe Lodberg

Der var ikke så mange angribere, som der ville være på en normal torsdag, da HB Køge efter en »hård« onsdag på fodboldgolf-banen genoptog træningen frem mod lørdagens kamp hos Hobro superliganedrykkere. Til gengæld var der fyldt mere op i forsvaret end længe.

Ganske vist fik Mark Gundelach lov at spare sig, da han mærkede en lille smule i lysken - men til gengæld var anfører Eddi Gomes kommet så langt i sin hvile/genoptræning af en en fiberskade i baglåret, at han kunne deltage fuldt ud. Hvilket så ikke var halvanden time på fulde knald, for det var en af de taktiske træninger med gentagelse på gentagelse, og så er der ikke så meget konstant fart over feltet, men når lidt også har ret, har en del det vel ligeså.

- Der går et stykke tid endnu, før jeg er klar til kamp. Jeg tager det stille og roligt for ikke at få tilbageslag, og jeg er først klar, når jeg er på 100 procent. Er jeg kun på 70-80 procent, så er jeg ikke til nogen hjælp for holdet.

- Jeg tør ikke sige, hvor længe der går, men forhåbentlig når jeg at spille nogle kampe i sæsonen, siger Eddi Gomes, der ikke undervejs i sin pause med baglåret har mærket det mindste til den knæskade, som han blev opereret for sidste år og som vel et eller andet sted er grunden til, at han er kommet tilbage til HB Køge efter knap seks år al den stund, at det var her, han i januar fik lov at starte sin genoptræning.

Slig sag skal Nicolas Marfelt også igennem - og han er ved godt mod efter forrige fredags knoperation:

- Det var, som det skulle være inde i knæet. De har fjernet det brusk, de skulle og har lavet noget nyt. Så det handler bare om at følge planerne. Froeløbig skal jeg lige være venner med de her krykker i seks en halv uge endnu, og til januar skal jeg til tjek, og så kommer der vel en nærmere plan, tænker jeg. Men jeg kan træne det andet ben og overkroppen, så jeg får holdt mig i gang, og jeg er optimistisk, sagde Nicolas Marfelt.

Viceanfører Martin Koch sagde til gengæld ingenting. Han var hverken med til fodboldgolf eller på træningsbanen torsdag. Lykkeligvis. For onsdag blev Martin Koch far for anden gang, og endnu en gang er det en søn, han og fruen har produceret. Alle i familien har det godt, melder Martin Koch per SMS.

Victorian Adebayor var ligeledes fraværende torsdag, som han har været det i en halvanden uge, da han har været hjemme på landsholdstjeneste for Niger.

Her billeder fra torsdagens træning. Foto: Jeppe Lodberg