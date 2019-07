Gørslev-træner Finn M. Jensen (her fanget i foråret efter oprykningen til Sjællandsserien) mener, at kampen mod Ringsted lørdag var spild af tid. Foto: Anders Kamper

Send til din ven. X Artiklen: Gørslev-træner sur over Ringsteds »elendige bane« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Gørslev-træner sur over Ringsteds »elendige bane«

Sport DAGBLADET - 29. juli 2019 kl. 10:09 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ringsteds og Gørslevs respektive sjællandsseriehold mødtes lørdag i en træningskamp - et opgør, der endte 1-0 til hjemmeholdet, i øvrigt.

Men der er varierende opfattelser af træningskampens sportslige værdi, når man spørger RIF-træner Ole Pedersen og Gørslevs ditto, Finn M. Jensen.

- Vi havde en del chancer, og Gørslev kom vist heller ikke i stærkeste opstilling, men vi kunne godt have vundet større. Alt i alt dog en god kamp, hvor vi fik brugt en god del af truppen, sagde Ole Pedersen efterfølgende.

Hans trænerkollega hos Gørslev, Finn M. Jensen, mener dog knapt nok, at kampen skulle være spillet. I hvert fald ikke under de forhold, som de to hold blev budt.

- Jeg synes dybest set, at kampen var spild i af tid, i og med, at vi blev sendt ned på bane 4. Den er betonhård og ujævn, som bare pokker. En elendig bane. Det var en bane, som gjorde det hele til en serie 2-kamp. For når man skal bruge tre berøringer på at tæmme en bold, så er det ikke i orden, påpeger Gørslev-træneren og tilføjer med eftertryk at det sidste gjaldt begge hold...

Han tilføjer:

- Det er én ting, at vi ikke kunne bruge banen ved klubhuset, for den havde lige fået sået nyt græs - men så kunne RIF måske ikke have lånt en bane i Benløse, Borup eller lignende. Selv vores bane i Gørslev er langt bedre end dén, vi spillede på i dag. Sådan er dét, og det kan vi ikke gøre mere ved nu, siger Finn M. Jensen med let opgivende stemmeføring.

Kampens enlige scoring faldt efter godt og vel en halv time. Den nytilkomne RIF-spiller Magnus Kristensen gik til baglinjen og slog et indlæg ind i feltet, hvorefter Gørslev-keeperen gik fejl af bolden, og så var det en smal sag for Christian Larsen at heade bolden i det tomme mål.

Med neutrale briller burde Ringsted i øvrigt nok have scoret et mål mere, men Ashraf Saber »valgte« at høvle bolden langt over mål i stedet for i nettet på det straffespark, som hjemmeholdet fik tildelt i midten af 1. halvleg.