Gørslev skifter træner

- At vi formår at tiltrække en trænerkapacitet af Michael Juuls kaliber, viser det hele. Vi har været meget grundige og det ligner et perfekt match for klubbens sportslige ambitioner. Gørslev IF bliver ved med at rykke sig - og lige nu går det kun fremad. Jeg er stolt på klubbens vegne over, at vi hele tiden formår at bygge på og optimere staben omkring holdet. Det er netop dette som er med til at udvikle vores spillere, siger Gørslevs sportschef Jesper Andreasen.