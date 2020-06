FC Roskilde er værter for HB Køge søndag kl. 13.00. Her er Younes Bakiz i duel med HB Køges Christian Overby i en af efterårets kampe. Foto: Anders Kamper

Godt at vide inden FC Roskilde-HB Køge

På græsset i Rådmandshaven går det løs, og her nyttig information om begge mandskaber.

Hjemmeholdet er stadig uden Monday Etim, der ellers var kommet i gang på træningsbanen, men har fået et tilbagefald i det skadede knæ. Nicklas Halse og Andreas Hermansen er tvivlsomme efter torsdagens kamp i Viborg, som anføreren kæmpede sig igennem trods ondt i anklen, mens Hermansens forlår gav op et kvarter før tid.

HB Køge har stadig de to ghanesere Abdul Hamzah og Kwabena Kyeremate ude med skader, og desuden har HB Køge topscorer Martin Koch i straffeboksen for en enkelt kamps bemærkning.

Værd at vide:

* FC Roskilde har samlet fire point i de tre første kampe efter coronanedlukningen, hvilket er dobelt så mange, som HB Køge har fået skrabet sammen via to uafgjorte på eget kunstgræs.