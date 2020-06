God plads på FC Roskilde bænk

Det er efter den lange corona-pause blevet tilladt fodboldholdene at foretage op til fem udskiftninger i en kamp i resten af sæsonen ud fra en antagelse om, at det vil mindske risikoen for slid og skader hos spillerne, der er igennem et meget komprimeret program.

Af de tre bænkevarmere fra start er nemlig reservekeeper Conrad Kromann. De to andre er Abdoulie Njai og Monday Etim, der var med - og blev udvist - i Jungsgaards comebackkamp som cheftræner i september sidste år og så igen i forårspremieren hos Vendsyssel i starten af marts. Ellers har Monday været knæskadet eller i genoptræning for denne.

To normale profiler i hver sin ende af banen - midtstopper Andreas Hermansen og kantangriber Younes Bakiz er på skadeslisten. Bakiz for en muskelskade i forlåret og håbende på, at han kan være med igen i næste uge. Og Hermansen knæskadet i Kolding i fredags. Det formodes at være de inderste ledbånd, den er gal med, og så er sæsonen slut - men Hermansen håber, at han efter en scanning først i næste uge får »nedsat straffen«.