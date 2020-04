Mathias Glass er tabt for Benløse i denne omgang. Foto: Anders Kamper

Glass tager på svensk eventyr

Sport DAGBLADET - 03. april 2020 kl. 23:57 Af Anders Kamper

Sejren på 13-5 hjemme over AaB søndag den 8. marts blev den sidste for Mathias Glass for Benløse. Og noget så usædvanligt fik han ikke scoret, men fik lagt op til fem scoringer, og målløsheden i denne sidste kamp står i skarp kontrast til, at Glass i Benløse er kendt som og berygtet som målmageren himself.

I sæsonen 2017-18 blev Glass f.eks. noteret for ikke færre end 105 point og blev topscorer, og dermed var hans navn slået fast. Nu er det slut i barndomsklubben.

Den svenske samarbejdsklub Höllviken, helt nede i det sydvestlige Skåne, har slået kløerne i Glass, der efter sommerferien tiltræder på en to-årig kontrakt.

»Mathias er Danmarks store stjerne og mest lovende spiller. Han har trænet med os de seneste sæsoner via vores samarbejde med den danske storklub Benløse Floorball Club, og nu er han klar til at tage skridtet fuldt ud,« skriver Höllviken i forbindelse med indgåelsen af aftalen.

»Mathias er en stor og stærk højrehåndet forward, som altid har lavet mange point. Han har et utrolig stort potentiale, og vi er overbeviste om, at han med en god optakt til sæsonen vil tilpasse sig spillet i Svenska Superligan (SSL) på en rigtig god måde«, skriver klubben.

Fine ord, og Mathias Glass ser frem til nye klubomgivelser på den anden side af Øresund, hvor Höllviken skal hæve sig fra bunden og op til slutspillets top-8.

- Höllviken kom med det rette tilbud, og så slog jeg til. De har Lukas Eldholm, som jeg kender fra landsholdet, og så er det en ung trup. De henter nye spillere ind, der skal få dem op i tabellen. Slutspillet er målet efter nogle år, hvor de har kæmpet i bunden. I år har det dog set meget godt ud, fortæller Mathias Glass.

- Jeg har trænet dem med noget tid, så jeg kender til tempoet, men der skal noget fysisk til sammen med løbetræning. Hvis den ikke sidder i skabet i første kamp, så sidder den der i den anden kamp.

- Det er et kæmpe spring. Det er som at skifte fra HB Køge til Barcelona - og der er ingen dårlige spillere på det hold! Alle er farlige på deres plads, siger Glass, der »glæder sig ekstremt meget til at prøve sig af på et højere niveau.«

Han er til daglig i lære i Floorballcentret i Rødovre, og nu skal der findes en lejlighed i København sammen med kæresten, og så går det løs med de første træninger i Höllviken.

Det er tid til at sende en sidste hilsen til Benløse.

- Det en dum måde at tage afsked på, ikke at kunne spille sæsonen færdig. Noget pis, rent ud sagt. Jeg havde håbet, at vi kunne færdiggøre sæsonen med guldmedaljer. Nu er det slut, men jeg vender tilbage til Benløse, når jeg har spillet nogle år i Sverige.

- Lige nu vil jeg bare sige tak for de gode stunder, vi har haft, og vores fans har igen i år vist, at vi har Danmarks bedste publikum. Ingen kan måle sig med dem, så en kæmpe tak fordi de selv en onsdag aften møder op og støtter os mod et bundhold. Kæmpe respekt, på gensyn, og så glæder jeg mig til at se den alle igen.