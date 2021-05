Bruninho har nu skrevet under på en kontrakt for resten af året med HB Køge. Men de to parter har aftalt at tale sammen igen tidligt i den nye sæson. Og hvem ved, om det så kan ende med en kontrakt af længere varighed. Foto: HB Køge

Gammel kending har fået kontrakt med HB Køge

Den 31-årige brasilianske elegantier og offensivspiller Bruninho skrev mandag under på en kontrakt med HB Køge - det skriver klubben på hbkoge.dk. Kontrakten gælder foreløbig for resten af 2021, men heri ligger der en god gensidig forståelse af, at hvis det går tilfredsstillende på banen, så kunne en forlængelse sagtens komme på tale.

Brasilianeren har trænet med i HB Køge i nogle uger nu, og dette er altså gået så godt, at østsjællænderne altså nu tilbyder Bruninho en kontrakt.

Hvis navnet klinger velkendt, er der bestemt ikke noget at sige til dét, for den sydamerikanske kantspiller spillede netop for HB Køge i 2014/2015-sæsonen - og det med solid succes. 12 mål i 34 kampe blev det til, inden karrieren for alvor tog fart: Sæsonen efter nettede han ni gange i 16 kampe for FC Nordsjælland - og så var det videre til den kinesiske storklub Guangzhou City. Det blev dog aldrig den helt store succes, og de følgende år i Bruninhos karriere har også væreet noget omtumlede.

Nu er han dog tilbage i Køge igen, og hér har han altså vist sig ganske tilfredsstillende frem i træningerne.

- Bruninho har vist sig fint frem, mens han har været på prøvetræning, og har i de fysiske tests vist, at han fremstår skarp og stærk, og så har han fået vist, at han stadig har sit touch. Vi ved selvfølgelig godt at det på grund af coronaen er længe siden han har spillet kampe, og at han derfor i opstarten skal have noget luft i lungerne, via både træning og træningskampe.

- Når Bruninho er i topform, så har han nogle ekstraordinære ting at byde på, og det ser vi frem til at opleve i efterårssæsonen, siger HB Køges direktør Per Rud i pressemeddelelsen - mens også brasilianeren selv glæder sig stort over at være i HB Køge igen.

Det er på en måde lidt som at vende hjem igen, lader han forstå.

- Jeg havde en god tid, da jeg var i klubben for nogle år siden, og har fulgt HB Køge siden jeg blev solgt til FC Nordsjælland. Jeg har længe haft et ønske om at komme tilbage til Danmark, og fortsætte min karriere, og jeg er glad for at jeg via mine gode forbindelser i klubben har fået muligheden for at komme tilbage, siger Bruninho og føjer til:

- Jeg er en del af HB Køges historie, og den er jeg glad for, at jeg nu kan fortsætte. Jeg kender byen, og jeg kender stadig flere i klubben, og fik en god snak med den nye trænerduo Daniel Agger og Lars Jacobsen i sidste uge, og jeg glæder mig vildt til at starte træningen op om et par uger og hilse på mine nye holdkammerater. Jeg vil arbejde hårdt og give alt for at HB Køge og jeg skal få succes, konkluderer han.