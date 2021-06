Stefan Håkansson tænker stadig på sine KFUM-drenge og glædede sig stort i lørdags. Foto: Jørgen C. Jørgensen

Fyret Håkansson jubler over KFUM-redning

Sport DAGBLADET - 10. juni 2021

For godt tre uger siden - efter nederlaget hjemme til Slagelse - blev Stefan Håkansson fyret som cheftræner i Roskilde KFUM.

Holdet lå på det tidspunkt under stregen i en nedrykningsposition efter at have været igennem hele ni kampe på stribe uden sejr. Og i et klassisk akut behov for at forsøge at levere en trodsreaktion hos spillerne, røg Håkansson ud til fordel for klubbens tidligere U19-træner, Keld Hansen.

Den i den brede bevågenhed noget upåagtede Hansen fik tre kampe til at vende skuden, og de seks point som KFUM hentede i slutkampene - kombineret med flere andre resultater, som faldt i hak - gjorde altså at holdet klarede skærene og i næste sæson spiller i 3. division i stedet for i Danmarksserien.

Hvis man imidlertid troede, at Stefan Håkansson skulle have slette tanker om hin overlevelse, kan man så roligt tro om igen. Tværtimod sad Håkansson mere eller mindre klistret til en livescore-side på sin smartphone lørdag eftermiddag. Hér fulgte han grundigt med i, om det magede sig for KFUM både i forhold til egen kamp og de to andre relevante opgør.

- Jeg fulgte virkeligt godt med, for jeg har da bestemt stadig mit hjerte plantet i KFUM. Og jeg var meget interesseret i, at de skulle gøre arbejdet færdigt. Det krydsede jeg virkelig fingre for. Så jo, jeg fulgte spændt med, og det har jeg i øvrigt også gjort i de to andre kamp (efter fyringen, red.)

Stefan Håkansson er altså ikke en mand, der tager tingene personligt - han kender spillets regler og mekanismer. Og når man har haft et hold i næsten tre hele sæsoner og i øvrigt har trænet holdet i 23 ud af 26 kampe i indeværende sæson - så er der stadig nære følelser for ikke mindst spillertruppen.

- Jeg er meget, meget glad og stolt på spillernes vegne over, at missionen lykkedes. Det har været ekstremt meget stolpe-ud i sæsonen og ikke mindst har vi været meget hårdt af skader, og det virkede længe til at være udslagsgivende for, at vi manglede at ramme de sidste procenter. Vi har manglet noget kontinuitet, og ikke mindst har vi været ramt hårdt på det mentale område, siger Håkansson og fortsætter.

- Der er flere, der har talt om, at jeg måske havde tabt omklædningsrummet, men det mener jeg nu ikke..

- Det kan jeg næsten garantere dig, at du ikke havde, for der var flere af dem jeg interviewede efter kampen i lørdags, som nævnte, at den hér overlevelse netop også var en cadeau til dig...

- Jeg har faktisk også fået mange tilbagemeldinger efter sidste kamp, og det har da været rigtig fedt at mærke. At man har afleveret et godt sidste indtryk. Og faktisk ringede Keld (Hansen) selv til mig dagen efter og sagde, at det hér var min fortjeneste - og at han bare havde løbet bolden ind over stregen, som han sagde. Det luner alt sammen, konkluderer Stefan Håkansson.

Han fortsætter nu trænerkarrieren i HIK - en klub, som i indeværende sæson sluttede som nummer to i 2. divisions pulje 2.