Fuld opbakning til Agger og Jacobsen

10 spillere i HB Køge er skadet, og i nogle kampe er der ikke præsteret den indsats, der var håbet og forventet.

Utilfredsheden over det kunne ikke mindst ses i weekenden, hvor HB Køge fans revsede holdet og klubben efter 0-2 nederlaget ude mod Fremad Amager - det andet nederlag i træk for spillerne og trænerduoen Daniel Agger/Lars Jacobsen.

- Vi har ikke præsteret på det niveau, vi stræber efter. Det er ingen hemmelighed. Det er vi åbne omkring både udadtil og på de indre linjer. Vi skal kunne tåle at sige det højt både til hinanden og til os selv, når tingene ikke kører, siger HB Køges Per Rud til klubbens hjemmeside.

- Fodbold er en ‘upålidelig størrelse’. Din plan bliver altid angrebet. Daniel og Lars har arbejdet målrettet og hårdt sammen med resten af trænergruppen og spillerne, siden de fik nøglerne for to måneder siden. Der er ikke en finger at sætte på hverken visionerne, indstillingen eller disciplinen. De ”lever” deres job og kommer med alt, hvad de har. Men ingen kan gardere sig mod skader i det omfang, vi har været udsat for, forklarer Per Rud.

- Lige nu har vi ti spillere ude, flere af dem vil være væk på lang bane. Det kan ingen klubber på dette niveau håndtere. Det svækker mulighederne for at udvikle spillestilen og skabe resultater. For os betyder det, at vi på intet tidspunkt har været i nærheden af at gå på banen med vores idealopstilling. Flere af de nye ”spiller ude af position”, og der lægges et pres på mange unge spillere. Det er unge spillere, som vi tror på, men vi ved også, at de ikke er klar til at gå ind og løfte holdet, siger Per Rud.

HB Køge opremser selv de skadede spillere:

Nemanja Cavnic og Nicholas Marfelt udgik mod Fremad Amager med fiberskader. Også Oscar Buch og Eddi Gomes forlod kampen med skader. De fire spillere kommer oveni Jubril Abedeji (korsbåndsskade), Bruninho (brækket foden), Jon Flanagan (skade i foden), Lasse Petry (knæproblemer), Casper Hauervig (opereret i akillessenen) og Martin Koch Hedsted (knæproblemer).

- Alle står bag Daniel og Lars i denne situation. Når tingene ikke spiller, rykker man bare tættere sammen i bussen. Vi sagde fra start, at vi havde det lange lys på, når det handler om oprykningspladser, og det er jeg glad for i dag. Godt vi ikke meldte den ”op”. Der kommer altid bump i fodbold. Vi har formentlig snart opbrugt vores kvote af uheld, og så skal vi finde en stabilitet på banen og i hverdagen, lyder det fra Per Rud.

Han afviser ikke at hente spillere her sidst i transfervinduet.

- Vi ser på de muligheder, vi har i vores netværk og om der skulle være andre løsninger. Hver en sten bliver vendt, for det er voldsomt med så mange spillere, vi ikke kan råde over. Men overordnet er vi tilfredse med vores trup og har tillid til spillerne. Dermed ikke sagt, at de ikke kan og skal præstere bedre end i kampen mod Nykøbing FC og Fremad Amager. Det ved de også godt selv. Men vi taber og vinder sammen.

Onsdag aften er FC Helsingør gæster i Køge i det, der bliver en meget vanskelig opgave.