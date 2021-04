Lisbeth Klarskov støtter TMS i sagen om den for sene besked om en fusion mellem Skanderborg og Århus. Foto: Anders Kamper

Fuld opbakning fra klubformænd til TMS

07. april 2021
Af Anders Kamper

På vej mod oprykning til Ligaen følger spillere og ledere i Nordsjælland Håndbold meget med i, hvad der sker i sagen om den for sene meddelelse fra Skanderborg og Århus Håndbold om en fusion mellem klubberne og en konkurs i Århus Håndbold A/S.

Formand Jørgen Simonsen er ikke det mindste imponeret over de to klubbers ageren.

- Jeg har fuld forståelse for, hvad TMS siger og gør i denne situation. Jeg synes, det er en skandale det, der er sket. Hvis man er i gang med samtaler om en fusion, så er det eneste rigtige at meddele det til DHF, så de ved besked og kan handle derefter. Det er fuldstændig vanvittigt, hvad der er sket, siger Jørgen Simonsen.

- Jeg forstår til fulde, hvad Dalmose har sagt og hvad klubben har meldt ud, og jeg kan godt forstå, at der er frustration i klubben, siger Nordsjælland.

Han ærgrer sig over, at TMS er endt i en situation, hvor holdet skal rykke direkte ned.

- I gamle dage kæmpede Helsinge og Helsingør om det ene år at være oppe, mens den anden var nede og omvendt. Nu er det Nordsjælland og Ringsted, der vipper hele tiden mellem de to rækker. Vi kunne godt tænke os, at begge klubber kom op, så der var et sjællandsk lokalopgør, siger Jørgen Simonsen.

Nordsjællands herrer er endnu ikke rykket i 1. division, men er en sejr fra det og mangler at møde Skive og HEI Skæring.

I Roskilde Håndbold følger formand Lisbeth Klarskov også interesseret med. Og mere end det. Hvis ender med, at nummer to og tre i 1. division skal spille om den ekstra plads i Håndboldligaen, så skal der findes et ekstra hold til 1. division. Det skal komme fra 2. division, og hvem skal det være?

Lisbeth Klarskov forstår ikke, at Skanderborg og Århus meddelte DHF om deres samtaler i tide.

- Jeg synes ikke, at det skal være i hænderne på en enkelt klub at bestemme, hvem der skal være op- og nedrykker. Det skal neutrale gøre - som et håndboldforbund. Det er meget uheldigt og for hårdt, at det kommer ud en time efter, at den sidste kamp er spillet. Det må ikke være op til den enkelte klub at vurdere, hvornår det er det rigtige tidspunkt, siger Lisbeth Klarskov.

- Med deres (Skanderborgs og Århus Håndbold, red.) beslutning om at meddele konkursen i søndags har de to klubber bestemt, at der skal være en Liga-plads til et ekstra 1. divisionshold - det er jo konsekvensen af deres handling. Men hvis det skulle være sportsligt korrekt, så skulle eller kunne holdet på sidstepladsen møde de to hold i 1. division om pladsen eller gennemføre kval-spillet. På den måde sikrede man det - og de - bedste hold i Ligaen, og det er vel det, vi gerne vil have. De stærkeste hold skal være i Ligaen, siger Lisbeth Klarskov, der i transparensens navn er mormor til TMS Ringsted-spilleren Oliver Klarskov Knudsen, men til daglig kæmper Roskilde Håndbolds sag med hud og hår.

Omkring den plads, der opstår i 1. division, hvis et ekstra hold rykker op, foreslår de tre klubber:

»1. Da reserveholdslisten ikke gælder i 1. division 20/21, findes det ekstra hold ved at spille om pladsen mellem de tre hold, som ved nedlukningen i december 2020 lå nr. 1. Topholdene i 2. division har holdt sig i gang med de muligheder, der nu har været i en Coronatid, og vil på kort tid være klar til at spille oprykningskampe.

Eller hvis 1. pladserne i de tre 2. divisioner ikke kan anerkendes pgra repræsentantskabets annullering af sæsonen 20/21 for 2. division:

2. I sæsonen 19/20 blev 3 hold tvangsnedrykket fra 1. division herrer, nemlig Odder, FIF og Roskilde, på trods af, at sæsonen ikke var færdigspillet - og man annullerede ikke turneringen dengang som i år - og da reserveholdslisten ikke eksisterer mere jvn § 40 stk 7, så findes det hold, der skal rykke op i 1. division til den kommende sæson mellem Odder, FIF og Roskilde. Disse kampe gælder jo en plads i 1. division, hvorfor holdene kan træne fra d.d. og spille kampe som en del af professionel håndbold, der gælder for 1. div. og liga.«