Ringsted IF-træner Flemming Larsen glæder sig "helt vildt" til, at sæsonen genoptages i weekenden. Foto: Anders Kamper

Fuld af optimisme før sæsonstart

Sport DAGBLADET - 13. april 2021 kl. 11:14 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

På lørdag drager Ringsted IF godt 25 kilometer sydpå for at gæste Herlufsholm i en kamp, der for begge mandskaber bliver den første betydende fodboldkamp i næsten et halvt år.

Tyg lige på dén sætning igen: Første betydende kamp i et halvt år! En evighed af ventetid, som sjællandsserieklubber aldrig før har prøvet at stå igennem - men netop de rækker, hvor breddefodbold og eliteidræt »mødes på midten«, er nogle af dem, som for alvor har fået lov at vente og vente under coronanens grumme favntag.

Men nu er Sjællandsserien langt om længe i gang igen (Haslev og Nakskov tyvstartede i weekenden), og er der nogen, der virkelig glæder sig til at komme i gang med »rigtige« kampe igen, så er det Ringsted-træner Flemming Larsen.

- Jeg er super spændt på at starte op igen. Vi har trænet i fem uger nu - siden vi fik lov at starte op - og vi har doseret træningen rigtig fint, synes jeg. Og jeg vil måske sige, at vi allerede er oppe på 90% af max-formen, så det er rigtig positivt, siger Larsen og kan næsten ikke vente, til det bliver lørdag.

Mandag aften skulle han og hans Ringsted-mandskab dog lige igennem holdets sidste træningskamp, inden sæsonen genoptages. Den var godt nok på udebane, men til gengæld skulle RIF'erne ikke engang køre en håndfuld kilometer for at komme til kampbanen - nemlig til Benløse.

Hér ventede et nabomøde mod serie-2-mandskabet, og Ringsted vandt da også stensikkert med 5-0.

- Det var en fin træningskamp at slutte af med. Vi fik brugt en 19 spillere i kampen, så det var rigtig godt at få set det meste af truppen i spil. Vi scorede faktisk først alle vores mål i 2. halvleg, for Benløse bed fint fra sig i starten og havde masser af motivation. Men stille og roligt fik så most dem, konkluderer Flemming Larsen.

Træningskamp

Benløse-Ringsted IF 0-5 (0-0)

0-1: Nicolaj Kuno Larsen, 0-2: Ashraf Saber, 0-3: Fikirini Atanazi, 0-4: Lasse Green, 0-5: Nicolaj Kuno Larsen.