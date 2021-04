Se billedserie Team Roskilde Junior-rytterne har stort set udelukkende kunne træne i 2021, for cykelløb har de måtte kigge langt efter. Foto: Team NPV - Carl Ras Roskilde Junior

Send til din ven. X Artiklen: Frustration hos Team Roskilde Junior Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Frustration hos Team Roskilde Junior

Sport DAGBLADET - 08. april 2021 kl. 12:06 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Team Roskilde Junior har i årevis været Danmarks helt suveræne flagskib blandt juniorcykelhold.

Ja, i mange udgaver af holdet har man endda sågar været et af verdens bedste juniorhold. Det kunne den nuværende udgave af Team Roskilde Junior muligvis også sagtens have været - det er der bare reelt ikke nogen, der ved.

Sagen er nemlig dén, at hvor den professionelle cykelkalender i år, med ganske få undtagelser, løber af stablen som en »normal« cykelsæson - ja, så er stort set alle internationale U23- og juniorløb aflyst. Eller i hvert fald som minimum udsat.

Inden for den seneste uge blev først Flandern Rundt og siden E3 Harelbeke - altså juniorudgaven af de to brostensklassikere, som Kasper Asgreen netop har vundet - fjernet fra forårets cykelkalender. Og tidligere på foråret røg også brostenstonseren over dem alle, Paris-Roubaix, også i svinget.

Så efterhånden er der ved at brede sig en vis frustration og følelse af magtesløshed hos de unge cykelknægte på Team Roskilde Junior. Det fortæller sportsdirektør Dani Petersen til DAGBLADET.

- De unge mennesker står jo og har kridtet skoene og har trænet som gale hele vinteren og foråret - og så kan de ikke rigtig bruge det til noget lige nu. Og især må jeg nok sige, at jeg føler med de af vores ryttere, som er andenårsjuniorer nu.

- De oplevede jo præcis det samme sidste år, og de har på dén måde slet ikke oplevet alt dét, som de havde drømt om, og som »normale« årgange af vores juniorhold, jo altid har prøvet. Nemlig at få kørt en masse af de store løb i udlandet, og derved få noget af den styrke og erfaring, der skal til, hvis man gerne vil drive det videre med sporten, siger Roskilde-rytternes sportsdirektør.

Der blev faktisk i indeværende weekend kørt et par små løb i Århus, hvor den danske juniorklasse i en eller anden form sæsondebuterede. Det er dog hér væsentligt at bemærke, at juniorklassen - uagtet hvor tårnhøjt niveau denne har i Danmark - ikke bliver betragtet som »professionel sport«.

Dermed er de danske juniorløb indtil videre stadig underlagt forsamlingsloftet på 50 ved udendørs idræt.

- Og det gør jo bare, at de bliver nogle ganske små felter, som kommer til at køre mod hinanden - sådan som i Århus. Det bliver sådan lidt gadekriterium-agtigt, tilføjer Dani Petersen, som selv tilbage i 90'erne var en dygtig rytter i den hjemlige klasse.

Med den udtalte mangel på »rigtige« cykelløb har Team Roskilde Junior hidtil i 2021 måtte tænke i lidt alternative baner for at få holdfølelsen op at køre, fortæller sportsdirektøren.

- Vi har jo skulle gøre noget, så vi har nu været samlet i flere weekender i træk på træningsweekender. For at holde træningsintensiteten og moralen oppe hos rytterne, men ikke mindst også for så at sige at træne i dét at være et hold. Især førsteårsrytterne er jo vant til fra U17-klassen og yngre at køre for sig selv. Hér skal de op og være en del af et hold og et fællesskab med alt hvad det indebærer.

- Vi bliver nødt til at få det bedste ud af situationen lige nu, og så krydser vi bare alt hvad vi kan, for at der bliver lukket mere op i maj måned, så vi kan få gang i den danske juniorcup. Dét må være det vigtigste lige nu, og så håber vi så selvfølgelig at få den bonus, at nogle af de store internationale løb kan afvikles i efteråret, siger Dani Petersen sammenfattende.