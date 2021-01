Se billedserie 2021: I den kommende tid vil DAGBLADET interviewe en række lokale atleter og stille hovedspørgsmålet »Hvad vil du opnå i 2021« For mange vil spåkuglen være et kærkomment kig ind i en forhåbentlig mere normaliseret verden - efter »annus horribilis«-året 2020.

Send til din ven. X Artiklen: Friberg holdt pause fra svømningen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Friberg holdt pause fra svømningen

Sport DAGBLADET - 12. januar 2021 kl. 10:48 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

Svømmeren Gustav Friberg kom ind i 2020 fuld af boblende optimisme, efter at være blevet danmarksmester på 100 meter ryg et par uger forinden.

Og i årets første måneder mærkede Ringsted-drengen en med egne ord »kun endnu bedre« fornemmelse i kroppen.

Men da coronaen ramte Danmark hårdt og brutalt i starten af marts, ramte den Friberg nogenlunde lige sådan, skulle det vise sig. For modsat godt en halv snes af landets ypperligste svømmere - de fleste fra NTC - så fik Gustav Friberg ikke lov at være med i den lille eksklusive klub, som efter nedlukningen fik lov at bruge svømmehallen på Københavns Universitet.

- Nej, desværre - det ville jeg da ellers gerne. Men det var kun de helt hurtige, der fik lov til dét, siger Friberg - og man aner en snert af sarkasme i stemmeføringen. Og som forsvarende danmarksmester i en given disciplin, har han måske en pointe.

Men med de nu totalt fraværende muligheder for svømning - og det er sjældent, at man kan holde sit niveau alene ved løb og styrketræning - valgte Friberg at tage et markant valg.

Idræt - nu som studie

- Jeg tænkte, at det ville blive nærmest umuligt at få trænet ordentligt, så længe restriktionerne var, som de var - og det varede jo også længe. Så jeg valgte at søge ind på idrætsstudiet på KU - hvor jeg så startede efter sommerferien, fortæller den 23-årige rygcrawl-specialist og kalder det for »lidt af et drømmestudie«.

Og i og med, at der stort set ikke blev afholdt nogen som helst stævner i 2020 - kan man på sin vis også sige, at Friberg ikke er gået glip af det store.

Han fastslår dog flere gange, at der ikke er tale om et karrierestop for elitesvømningen. Bare en form for sabbatperiode. Og når han kigger ind i 2021 er det da heller ikke vægelsind, der præger den unge mand fra Midtsjælland.

- Jamen det er faktisk skidesmart, hvis jeg selv skal sige det, for hér i det første halve år af 2021 får jeg uden problemer mulighed for både at kombinere studie og super meget svømmehalstid. Vi skal nemlig til at have et fag, der hedder »svømning og vandbasis«, og ja, der giver det sig selv, at jeg vil kunne få svømmet en masse kilometer - samtidig med at jeg sådan set er til undervisning, forklarer Gustav Friberg begejstret.

Ser man frem mod juni måned, hvor alle danskere jo i følge de seneste prognoser er blevet vaccineret mod corona, er det en rygsvømmer, som til gengæld godt kan se, der skal træffes nogle hårde prioriteringer. For med muligheden for, så at sige, fri leg i svømmehallerne fra først på sommeren, kan det blive svært ikke at nedprioritere studiet i 2. halvår - til fordel for at hamre intervaller af sted med klubkammeraterne fra Sigma.

- Når den tid kommer, ja så kommer der lidt et dilemma. For jeg vi l på den ene side gerne svømme mig tilbage på mit øverste topniveau - og samtidig gerne fortsætte med at studere. Vi har dog muligheder for et par livliner.

- Der findes muligheder på idrætsstudiet for at lave nogle forskellige aftaler og ordninger med universitetet. Altså om at kunne være lidt mere fraværende i enkelte perioder mod så at have 100% fremmøde på andre tidspunkter. Det bliver noget med at skulle finde løsninger, konkluderer Friberg med et grin.