Fredin: - Historisk mærkelig kamp

På banen spillede to hold, der skulle holde dampen oppe selv og uden larm fra omgivelserne, og det satte sit præg på spillet. Det hele var lidt uden nerve - slet og ret en flad omgang, og trænerne, Lars Nedergaard i Ajax og Jesper Fredin i HØJ er ikke tilfreds med beslutningen fra Divisionsforeningen Håndbold om ikke at lukke tilskuere ind til kampene i hele marts måned.

- Jeg synes, det er mærkværdigt, at man skal udstikke andre retningslinjer end dem, det er udstedt fra øverste sted. Jeg er ret sikker på, at Divisionsforeningen har helt styr på, hvordan man skal afvikle håndboldkampe, og så tror jeg, at Sundhedsstyrelsen var styr på smittefare. Jeg kan ikke se, at man skal lave nye og skrappere restriktioner og lave undtagelsestilstande i haller, hvis der ikke er behov for det, siger HØJ-træneren.