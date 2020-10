Frederikssund var bedst - Karlslunde vandt

Der var ingen tvivl om, at Frederikssund var det bedste hold på banen i lørdagens DS-opgør i Karlslunde. Men ikke desto mindre var det hjemmeholdet, der snuppede alle tre point i form af en 2-1-sejr.

Karlslunde kom foran efter et kvarter, hvor Ali Steinlein gik til venstrekanten - og slog et perfekt indlæg ind i panden på Mark Moesgaard, som dirigerede bolden over i det lange hjørne.

Det blev dog fortjent 1-1, da gæsternes Christian Helev fik god plads på midten af Karlslundes bane, drev bolden fremad stadig uden at blive presset, inden han så fra 25 meter bankede bolden op i krogen.

Og i kampens overtid firsttimede Mathias Andersen så bolden op i nettaget efter hjørne fra Emil Welcher.

En meget hård skæbne for et ellers velspillende Frederikssund-hold.