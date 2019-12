Se billedserie Sn.dk/DAGBLADET skulle egentlig have været med ude og se Frederik Erringsø og Claus Pedersen køre scootertræning, da vi besøgte Tølløse - men den berømte scooter var desværre i stykker på dagen. Men så bød muligheden sig i stedet for at følge Frederik fra en bil. På den måde kunne vi stadig komme helt tæt på den unge rytter, som det ses. Foto: Thomas Olsen

Frederik forfølger drømmen vestpå

Sport DAGBLADET - 19. december 2019 kl. 12:16 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man skal ikke have hørt mange podcasts eller læst mange artikler om verdensmester Mads Pedersen for at have stødt på en omtale af begrebet »Claus' scootertræning«.

Claus refererer naturligvis til Mads' far Claus Pedersen - og træningsformen er lige så hård og old school som den er effektiv. I årevis har Claus trænet sin søn på dén måde - og se bare, hvordan det er gået Mads i karrieren...

Men Mads er såmænd langtfra Claus' eneste »kunde« - faktisk har Far Pedersen lige nu en håndfuld især yngre ryttere, som han træner med scooterpace. Én af dem er juniorrytteren Frederik Erringsø fra Roskilde.

Frederik har som mange andre store juniortalenter kørt for Team Roskilde Junior - det gjorde han hér i 2019-sæsonen. Men han var aldrig rigtig glad for at køre på holdet - og hér før sin anden juniorsæson er han skiftet væk.

- Kort sagt så var der nogle ting ved organisationen på Roskilde Junior, som gjorde, at det var meget svært at samarbejde med dem. Og jeg har så heldigvis fået mulighed for at komme til at køre for Herning i næste sæson. Det er et virkelig godt hold, og vi kommer til at få et virkelig fedt løbsprogram. Vi skal bl.a. køre nogle af de store brostensklassikere, og det er lige præcis den slags løb, som jeg har min force i, fortæller Frederik - som ellers havde kørt for Roskilde CR, siden han var 13 år.

- Ideologien på Roskilde Junior kan jeg i udgangspunktet ellers godt lide - nemlig den, at alle holdets ryttere fra starten af et cykelløb i princippet er lige - og med mulighed for at tage sejren. Men jeg synes ikke, at det sociale på holdet fungerede ret godt, og så er det bare ikke sjovt at cykle i det hele taget, uddyber Frederik Erringsø.

Foruden det forestående skifte til Herning CK Junior har Frederik som nævnt også i et års tid nu kørt scootertræning med Claus Pedersen - og det er han meget begejstret for.

- Jeg snakkede med Claus om, hvordan jeg kunne blive bedre - og jeg må bare sige, at det virker, og at jeg kører stærkere. Men det er også pisse hårdt. Claus kan bare smadre én på kort tid, siger Frederik Erringsø med et grin og kigger over på Claus.

Modellen er ganske simpelt den, at Claus sidder foran på scooteren, mens rytteren sidder lige på hjul af ham. Og derfra kan Claus så køre forskellige hastigheder og intervaller med rytterne - ofte meget intensivt.

- Man skal ikke bare køre scootertræning bare for at gøre det - man skal gøre det op mod en formtop. Det giver ikke nogen mening at gøre det nu hér i vintersæsonen, hvor grundformen ikke er god nok. Der ville man smadre sig selv på to kilometer. Men på det rette tidspunkt giver det en hel masse uvurderlig speed, siger Claus.

Han tilføjer:

- Derudover har jeg både rytterens pulsmåler og wattmåler siddende på styret af scooteren, og på den måde kan jeg holde øje med præcis, hvordan rytteren har det. Og hvis rytteren begynder at tabe hjulet, giver det ingen mening, at jeg bare giver den gas, for så bliver han sat af. Så det handler generelt om, at både jeg og rytteren stoler 100% på hinanden i den hér form for træning, konkluderer Claus Pedersen - mens Frederik nikker bekræftende.