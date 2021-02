Frank Mikkelsen skifter efter denne sæson væk fra Ringsted - men kun cirka 40 km mod nordøst; nemlig til HØJ. Foto: Jens Wollesen Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Frank Mikkelsen skifter til HØJ

Sport DAGBLADET - 17. februar 2021 kl. 12:43 Af Kasper Nørgaard Hansen Kontakt redaktionen

HØJ's 1. divisionsherrer har sikret sig en markant profil på målmandsposten til næste sæson i form af Frank Mikkelsen.

Mikkelsen har, som mange vil vide, i de sidste to sæsoner spillet i TMS Ringsted, men for en måneds tid siden meddelte TMS og Frank Mikkelsen, at de to parter havde valgt at stoppe samarbejdet med udgangen af denne sæson.

Nu ligger det altså fast, hvor den karismatiske, 32-årige keeper fortsætter karrieren, og det bliver altså hos lokalrivalerne fra HØJ. I Ølstykke-Jyllinge-klubben glæder man sig da også særdeles meget over at have sikret sig en målvogter, som har ligaerfaring både fra TMS Ringsted og før dét i GOG.

- Jeg er enormt glad for og stolt over, at det er lykkedes os at tilføre en kapacitet som Frank Mikkelsen til HØJ. Frank er en rutineret målmand, der med stor autoritet i målet er frygtet af mange skytter. Han er reaktionsstærk, god til at læse skytterne, og så har han en evne til at komme ind i hovederne på sine modstandere, siger HØJ-træner Jesper Fredin i en pressemeddelelse - hvori han fortsætter:

- Ydermere er Frank en af landets bedste igangsættere, og med de kompetencer vil vi kunne sætte vores modstandere under et ekstraordinært pres i kontraspillet.

Også målvogteren har set sig lun på HØJ - at dømme af pressemeddelelsen. For efter nogle snakke med Jesper Fredin er Mikkelsen tydeligvis blevet overbevist. Keeperen siger om skiftet:

- Jeg glæder mig meget til at komme til HØJ. Det projekt, de har gang i og har haft igennem de seneste år, er meget spændende, og jeg kan virkelig se mig selv i projektet fremadrettet. Jeg har en stor tro på, at trænerne kan flytte mig håndboldmæssigt, og jeg har en stor tiltro til, at jeg med min erfaring, gejst og stadig store lyst til håndbold kan være med til at flytte holdet i den rigtige retning på mange parametre.

- Efter mine samtaler og møder med Fredin, er jeg ikke et sekund i tvivl om, at det bliver en god og givende tid i HØJ. Og jeg håber, min rolle kan være med til at hjælpe de yngre på holdet i en positiv retning, påpeger Frank Mikkelsen.