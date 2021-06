Fra guldkamp i Køge til Ghana

Hun holder fodbolddage for kræftramte børn, hun har startet egen tøjserie, hun spiller fodbold for HB Køge succesrige kvinder og rejser til Ghana med 1,5 tons tøj på søndag.

Laura Juul Hansen fra Karise på Stevns har mange jern i ilden, og sådan må det være, når man har ild i rumpetten og gerne vil hjælpe andre og sprede glæde.

Er der noget, Laura Juul Hansen vil, så er det at sprede glæde og være en inspiration med fodbolden i centrum.

Derfor har hun afholdt et dage med fodbold for kræftramte børn, hvor den seneste fandt sted 23. maj i Horsens, og mindre end 24 timer efter, at HB Køge har spillet om guldmedaljer mod Brøndby lørdag eftermiddag i Køge, sidder hun i et fly på vej mod Ghana.

Det hele startede for et par år siden, da Lauras mor, Gitte, blev ramt af brystkræft. Det satte tanker og idéer i gang.

- Jeg ville gøre en forskel for børn, der er udsatte. Der var mange, der hjalp os, og jeg vil gerne hjælpe andre og give de børn nogle gode dage med fodbold, fortæller Laura Juul.

Midt i arbejdet med fodbolddagene kom idéen til projektet Sport Creates Memories, som Ghana-turen er en del af.

- Tanken er, at det skal være fodbolddage for udsatte børn i hele verden. Jeg var selv i Ghana med FC Nordsjælland for et par år siden, hvor jeg oplevede, at børnene spillede med bolde lavet af alt muligt, de kunne finde. Allerede der sagde jeg til mig selv, at jeg ville tilbage og lavet noget dernede, men der vidste jeg ikke helt hvad og hvordan. Det skulle være en fodboldskole eller den slags, men først skulle gymnasiet være færdig, og nu bliver det så, fortæller Laura.

Siden da har Ghana ligget hendes hjerte nært, men turen har intet med HB Køges ejer Capelli at gøre. Capelli er ellers dybt involveret i klubben og akademiet Inter Allies i hovedstaden Accra.

Søndag er der så afgang til Ghana for Laura Juul, og i mandags blev de indsamlede 1,5 tons tøj hentet og er nu på vej sydpå sammen med ca. 900 bolde.

- Oprindelig var det tænkt, at jeg ville samle penge ind herhjemme og købe 700 sæt tøj og 700 bolde i Ghana, som kunne deles ud, men det endte med en tøjindsamling, og rigtig, rigtig mange klubber og folk har deltaget. Det gik rigtig stærkt at samle tøjet ind, men det var svært at få en aftale med et fragtfirma, men så skrev Mærsk for et par uger siden en mail om, at de gerne ville sørge for, at det kom derned. Jeg havde spurgt dem for noget tid siden sammen med andre fragtfirmaer, men det blev afvist fordi jeg var privatperson. Nu er det så lykkedes, og det redder jo det hele, fortæller Laura begejstret.

Fodbolddagene i Ghana starter 8. juni og kører en uge med en dag i syv forskellige områder med 100 deltagende børn hvert sted. Alle får et sæt tøj og en bold, og de resterende bolde og tøj - også en del til voksne - deles ud i landsbyer, hvor Laura kommer frem. I kasserne ligger der også tøj fra private, tennistøj og floorballtøj fra blandt andet Benløse Floorball Club.

Som om det ikke er nok har Laura Juul startet sit eget tøjmærke, Juulcph, hvor en del af overskuddet går til at drive fodbolddagene for kræftramte børn.

- Det er svært at finde sponsorer, så hvis jeg skal lave det her, som jeg gerne vil, så skal jeg selv kunne finansiere det og skaffe penge. Derfor kører jeg på, for jeg vil gerne lave endnu flere fodbolddage. Nu glæder jeg mig bare rigtig meget til at komme til Ghana. Jeg er sikker på, at det bliver nogle gode dage, siger Laura Juul.

Inden afgang skal der altså spilles en kamp lørdag eftermiddag klokken 14.00 i Køge, hvor 1200 tilskuere vil se, om HB Køge kan vinde det danske mesterskab for næsen for Brøndby.

- Vi skal vinde det guld! Det er vi nødt til, når vi nu er nået så langt! Det er sidste kamp, og vi går hele vejen, og det tror vi alle på. Vi har stor respekt for Brøndby, for det bliver svært, og der er nerver på. Men vi skal færdiggøre det her som hold, og det kan vi godt, siger Laura.

- Det er meget uvirkeligt, at vi kan vinde mesterskabet. Da vi snakkede om målsætninger for holdet inden sæsonstarten, var top-5 målet. Nu kan vi slutte som nummer et, og det havde ingen af os jo regnet med som oprykker og med et nyt hold. At det er gået så godt for os, er megafedt, siger Laura, der er startet ude i flere kampe og kæmper for spilletiden.

- Jeg vil gerne være fast starter, men der er hård konkurrence mod dygtige spillere, og jeg kan kun gøre mit bedste på træningsbanen, siger Laura, der altså kan tage direkte i lufthavnen søndag efter en nats fejring, hvis HB Køge vinder guld lørdag.

- Det kan blive en lang nat, men jeg må sove i flyet, for det skal fejres, hvis vi vinder guld! siger hun med et grin.