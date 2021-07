Dani Mujkanovic har officielt tiltrædelse den 1. juli, men han brugte lidt interessetimer og tyvstartede træningen i Gørslev i går. Foto: Gørslev

Fra Ghana til Gørslev

Sport DAGBLADET - 01. juli 2021 kl. 15:33 Af Jeppe Lodberg

Gørslev IF kunne til egen fortrydelse ikke helt holde trit med Ringsted og Solrød FC i den forgangne sæson i sjællandsserien, og midt i det hele skulle spillerne også pludselig vænne sig til en ny træner, og ingen påstår, at de to ting hænger sammen.

Nu kommer der så ny træner igen - og en hulens masse etablerede danmarksseriehold ned oppefra, så det bliver ikke en let opgave i første hug at indfri den lille klubs ambitioner om at komme til at bide skeer med en række, som indtil for ganske få år siden ikke bklev skænket den fjerneste tanke, selv på de mest festlige klubaftner på Slimmingevej mellem Køge og Ringsted.

Dani Mujkanovic overtager roret fra Michael Juul, som for sin del tog over fra Morten Rasmussen i vinterpausen, da denne pludselig flyttede til Jylland for så at blive cheftræner i fynske Bogense.

Juul er - udover at være bidt af en gal fodbold også politisk interesseret, og han stiller op til det kommende kommunalvalg i Slagelse for partiet Venstre, så han får alt for tralvt med at kravle rundt i lygtepæle og i øvrigt føre kampagne til også at lære inderside-afleveringer fra sig.

- Vi har jo så en del drenge, der i deres unge dage har spillet i HB Køge og Næstved, og de har mellem linjerne sagt, at hvis vi på et tidspunkt skulle have ny træner, så ville de godt anbefale Dani Mujkanovic. Det havde været deres bedste træner nogensinde, sagde de, fortæller Gørslevs PR-ansvarlige Carsten Fischer henvisende til, at kvartetten Frederik Sommer, Emil Friis, Magnus Kjeldsen og Casper Olsen alle har knoklet under A-licenstræner Dani Mujkanovic.

- Det er jo gode referencer, og efter også nogle rigtigt gode snakke, så er det så blevet ham - og bare cv'et fortæller jo også en del om, at han er rigtig god til det, som vi gerne vil: Udvikle de de unge spillere, siger Carsten Fischer.

Dani Mujkanovic var gennem fem år talenttræner i Næstved, hvorfra han i 2017 og et par år frem var cheftræner for HB Køges U19-hold. Sidste forår var han tilbage i Næstved som assistenttræner for 1. divisionsmandskabet og senest har den så stået på noget så eksotisk som cheftræner for Inter Allies i superligaen i Ghana.

Men det eventyr endte brat med en fyreseddel, som det mere er reglen end undtagelsen, og så var det hjemover igen.

- Ingen tvivl om at Gørslev med sine mange følgere og ikke mindst mange tilskuere er en spændende klub, som jeg gerne vil være en del af. At klubben satser på de unge gør jo bare at jeg kan benytte min store erfaring fra Næstved og HB Køge.

- Gørslev er en klub, der har lyst til at lære og blive bedre - »udvikling« er vist et meget brugt ord her. En klub som Gørslev IF findes ikke mange andre steder, siger Dani Mujkanovic i en pressemeddelelse.

Parterne har lavet en tre-årig aftale, og Dani Mujkanovic vil som Michael Juul have Frank Thøgersen som assistenttræner.